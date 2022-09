Roglič začenja odločilni, tretji teden Vuelte, na kateri topi zaostanek za Belgijcem

Po prostem dnevu se danes s skoraj 190 kilometrov dolgo 16. etapo od mesta Sanlucar de Barrameda do Tomaresa nadaljuje Dirka po Španiji. Kolesarji vstopajo v zadnji, odločilni tretji teden. Današnja etapa je pretežno ravninska in ponuja poligon za (predzadnji) obračun sprinterjev, v nadaljevanju tedna pa prihaja še nekaj pomembnih preizkusov moči in mentalne trdnosti. Primož Roglič, ki si želi četrte zaporedne zmage na Vuelti, za vodilnim Remcom Evenepoelom, zaostaja minuto in 34 sekund. Etapa se bo začela ob 12.45 in končala okrog 17.30.