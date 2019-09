Roglič v nov dan kot rdeči matador

Pred kolesarji na španski Vuelti je 12. etapa s štartom na dirkališču v Navarri in ciljem v Bilbau. 171,4-kilometrska trasa ni tako naporna, kot bo jutrišnja s ciljnim vzponom ekstra kategorije, a bo vseeno precej razgibana s štirimi vzponi tretje kategorije. Zadnji trije si bodo sledili eden za drugim in čeprav so kratki, so izredno strmi. Karavana ostaja v deželi Baskov, kjer so se včeraj veselili zmage njihovega kolesarja. 27-letni Mikel Iturria, član baskovske ekipe Euskadi Murias, je včeraj večji del dneva preživel v begu s skupino 13 kolesarjev, potem pa 25 kilometrov pred ciljem napadel in prišel do svoje prve poklicne zmage.