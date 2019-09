Španec do premierne zmage, Roglič ostaja v rdečem

Španski kolesar Mikel Iturria je junak 11. etape dirke po Španiji. Sedemindvajsetletni Bask je do zmage prišel iz bega, v kraju Urdax-Dantxarinea v deželi Baskov in dresu baskovske ekipe Euskadi Murias. Glavnina se ni naprezala, čez cilj je prišla z več kot 18 minutami zaostanka. Slovenec Primož Roglič je brez težav zadržal rdečo majico vodilnega.

Sto osemdeset kilometrov dolga etapa med Saint-Palaisom in Urdax-Dantxarineo je ponudila priložnost za slavje ubežnikom, favoritom za najvišja mesta pa priložnost za nekaj počitka. V begu dneva je bilo 14 kolesarjev, Iturria pa je junaško napadel 25 kilometrov od cilja. Čeprav so ga do zadnjega metra lovili preostali ubežniki, je zdržal in se veselil prve poklicne zmage.

He can barely believe it!



Basque rider Mikel Iturria claims a home victory in Stage 11 of #LaVuelta19 after a superb breakaway 👏 pic.twitter.com/15xOdrf6ih — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 4, 2019

Drugi je bil Španec Jonathan Lastra (Caja Rural), tretji je bil Američan Lawson Craddock. Oba sta zaostala šest sekund, toliko kot četrti Avstralec Damien Howson in peti Francois Bidard. Ostali so zaostali več.

Rogliču in njegovi ekipi Jumbo-Visma se za uspeh današnjega bega ni bilo treba bati, saj spredaj ni bil nihče od kolesarjev, ki bi ga lahko ogrozil v skupnem vodstvu. Zasavčev moštveni kolega Nizozemec Lennard Hofstede je glavnino čez cilj pripeljal 18:35 minute za Iturrio.

Roglič je prišel čez cilj kot 19. Tudi preostali Slovenci so prišli v cilj v času glavnine. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil 47., Luka Pibernik (Bahrain-Merida) 144., Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) 149. in Domen Novak (Bahrain-Merida) 154.

Roglič je obdržal prednost, ki si jo je prikolesaril z zmago v torkovem kronometru. Pred Špancem Alejandrom Valverdejem ima minuto in 52 sekund prednosti, pred Kolumbijcema Miguelom Angelom Lopezom in Nairom Quintano 2:11 oziroma 3:00 minute, pred Pogačarjem na petem mestu pa 3:05 minute. Pibernik je 114., Mezgec 119. in Novak 141.

Karavana bo v deželi Baskov ostala še nekaj dni. Četrtkova etapa s ciljem v Bilbau bo vsebovala štiri vzpone tretje kategorije, po zadnjem bo spust do cilja.

Izidi, 11. etapa:

1. Mikel Iturria (Špa/Euskadi Basque Country-Murias) 4:36:44

2. Jonathan Lastra (Špa/Caja Rural-Seguros RGA) + 0:06

3. Lawson Craddock (ZDA/EF Education First)

4. Damien Howson (Avs/Mitchelton-Scott)

5. Francois Bidard (Fra/AG2R) vsi isti čas

6. Amanuel Ghebreigzabhier (Eri/Dimension Data) 0:09

7. Benjamin Thomas (Fra/Groupama-FDJ) 0:12

8. Matteo Fabbro (Ita/Katjuša-Alpecin)

9. Gorka Izagirre (Špa/Astana)

10. Remi Cavagna (Fra/Deceuninck-QuickStep) vsi isti čas

...

19. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 18:35

47. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

144. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida)

149. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott)

154. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) isti čas



Skupno:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 41:00:48

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 1:52

3. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 2:11

4. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 3:00

5. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 3:05

6. Carl Fredrik Hagen (Nor/Lotto Soudal) 4:59

7. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 5:42

8. Nicolas Edet (Fra/Cofidis) 5:49

9. Dylan Teuns (Bel/Bahrain-Merida) 6:07

10. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 6:25

...

114. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 1:36:47

119. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 1:40:49

141. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 1:52:33

