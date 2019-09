Rogliča ne zaustavljajo niti odprte rane

Kolesarji na Dirki po Španiji še niso vstopili v drugo polovico dirke, a so se kljub temu v torek marsikomu izdatneje zbistrila obzorja. Primož Roglič je suvereno opravil s 36,2 kilometra dolgim kronometrom in deklasiral tekmece.

Drugouvrščenega Patricka Bevina (CCC) je prehitel za 25 sekund, a je vse bolj zanimalo, kakšen je bil njegov naskok v primerjavi s tekmeci, s katerimi bije bitko za skupno zmago.

"Še vedno je veliko kilometrov"

Očitno se je Rogliču mudilo priti v cilj, kjer sta ga čakala sin Lev in partnerka Lora. Konkurenti so se mu priklonili. Vsi so izgubljali dragocene sekunde, minute. Zlasti Nairo Quintana (Movistar), ki je imel pred torkom šest sekund prednosti in rdečo majico.

To je moral predati slovenskemu šampionu in zdaj za njim zaostaja debele tri minute. Na drugo mesto se je zavihtel aktualni svetovni prvak Alejandro Valverde, ki ima pribitek 1:52, tretji – Miguel Angel Lopez – pa 2:11. Slednji je dobesedno spoznal Rogličeve močne noge, potem ko ga je naš kolesar tik pred ciljem celo prehitel.

"That was potentially the moment that Roglic took control of this race!"



The @JumboVismaRoad rider hits an incredible 46.1km/h during the Stage 10 Time Trial at #LaVuelta19 pic.twitter.com/3d3LMeB9JT — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 3, 2019

"Dobro sem se počutil. Upal sem, da bom izgubil nekaj manj kot dve minuti. Na koncu ni bilo možno, ker me je Roglič prehitel. Ne glede na to sem pred nadaljevanjem optimističen. Še vedno sem v igri za skupno zmago, pred nami pa je še veliko kilometrov," je povedal Kolumbijec.

Tokrat bi rad majico zadržal do konca

Da je slovensko zadovoljstvo še toliko večje, je spet poskrbel Tadej Pogačar. Po nedeljski zmagi v izjemno zahtevni gorski etapi je bil tokrat enajsti, v skupnem seštevku zadržal peto mesto in se približal celo odru za zmagovalce, za katerim zaostaja 54 sekund. "Prepričan sem, da bosta oba pri vrhu tudi ob koncu Vuelte," je o slovenskih kolesarjih dejal Lopez.

Za Rogliča je bila to deseta zmaga v sezoni, stopil pa je v družbo tistih, ki so osvojili etape na vseh največjih tritedenskih dirkah. Prav tako se lahko pohvali, da je tako na Giru kakor tudi zdaj na Vuelti nosil majico vodilnega.

V Italiji mu ni uspelo z njo prikolesariti do cilja v Veroni, zdaj pa pravi: "Lepo je imeti majico vodilnega. Upam, da jo bomo tokrat zadržali do konca. A ni nikoli dovolj prednosti. Če bi na kronometru zmagal za 10 minut, prav tako ne bi bil zadovoljen. Pred nami je še veliko Vuelte, vendar sem v dobrem položaju in se že veselim naslednjih dni. Dobro se počutim, čeprav sem imel že kar nekaj težav."

S tem je najprej mislil na padec v prvi etapi na ekipnem kronometru, ko je skupaj z moštvenimi kolegi zaradi razmočenega asfalta kot pokošen padel na tla. Enako usodo je prvi dan doživel Pogačar. Član Jumbo-Visme je imel bližnji stik s podlago še v nedeljo, le da je tokrat padel na makadamskem odseku. A tudi takrat ne po lastni krivdi, potem ko je prišel navzkriž z motorjem.

Rane iz Andore so še vedno odprte

"Začetek ni bil najboljši. Rane iz Andore so še vedno odprte. Če gledam na svoje predstave, sem zadovoljen in se veselim tega, kar sledi. Zaupam ekipi. Fantje so pokazali, da so zelo močni. S skupnimi močmi bomo opravili z Vuelto," dodaja Roglič, umiril pa je žogico, ko so ga vprašali, če je z odlično opravljenim kronometrom že zapečatil usodo o končnem zmagovalcu: "Videli bomo v Madridu."

V torek je bilo v taboru nizozemskega moštva razumljivo prešerno veselo, vendar se zavedajo, da bo čas za proslavo, če jim ne bo kaj spodletelo, 15. septembra, ko se bo Vuelta v španski prestolnici zaključila.

"Zmaga je bila pričakovana, vendar je vseeno odličen občutek. Vedeli smo, da je Primož velik favorit, in to vlogo je upravičil. Nismo vedeli, koliko lahko pridobi v primerjavi s tekmeci, vendar smo upali, da čim več. Vuelte še ni konec, vendar smo v dobrem položaju in formi. Primož je pokazal, kako močan je. Po dveh padcih je bil pred kronometrom na drugem mestu in zaostajal le šest sekund. Zavedamo se, da bodo tekmeci napadali in skušali vzeti rdečo majico. V tem trenutku smo v najboljšem položaju," je bil vidno zadovoljen nemški trener pri Jumbo-Vismi Grischa Niermann.