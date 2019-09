Ko ti kamera na Vuelti uniči načrte in razkrije nasad konoplje

Kolesarska dirka Po Španiji, priljubljena Vuelta, spada med največje tovrstne športne spektakle na svetu. Izjemni dosežki Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja so jo letos približali v marsikateri slovenski dom, na njej pa ne manjka tudi nenavadnih prigod, ki nimajo veliko skupnega s športom. Eno izmed njih je zakuhala televizijska kamera, zaradi katere prebivalcu majhnega kraja v okolici Barcelone grozi zaporna kazen.

V želji, da bi televizijski gledalci dobili čim boljši vpogled na dogajanje na sloviti Vuelti, so prireditelji imeli pomoč helikopterja. Pričaral je kopico posnetkov iz zraka. To je že stalna praksa, s pomočjo katere pridobijo vsi. Tako gledalci pred zasloni kot tudi prizorišča kolesarskih etap, ki so deležna še bolj odmevne promocije, navsezadnje pa tudi sam dogodek. Ko si je kolesarska karavana na letošnji Vuelti utirala pot skozi katalonski kraj Igualada, je športnike, ki radi vrtijo pedale, zvesto spremljal tudi helikopter.

Scoperta coltivazione di marijuana grazie alle telecamere della Vuelta: ecco il VIDEO!#Vuelta19 | #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/taKmnKt1sh — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 4, 2019

Prenašal je dogajanje in razkrival tudi vsebino streh in vrtov bližnjih stavb. Na eni izmed njih so številni gledalci prepoznali nasad indijske konoplje, jo označili na videoposnetku, nato pa jo s pomočjo družbenih omrežjih spremenili v viralni hit. Posnetek je opazila tudi policija v Igualadi, ki je nato tri dni po 8. etapi, končala se je prav v mestu v okolici Barcelone, preiskala omenjeno zgradbo. Pregled je potrdil sum, saj so pripadniki javnega reda in miru našli kar 40 sadik rastline, iz katere se lahko pridelujejo prepovedane mehke droge, kot so npr. marihuana ali pa hašiš.

Osebo, odgovorna za postavitev nasada, bi lahko ob upoštevanju zakonskih določil v Španiji zaradi tega doletela huda kazen. Za takšno dejanje, ki je navzkriž z zakonom, je predvidena zaporna kazen od treh do šestih let! S tem je šport še enkrat več dokazal svojo nepredvidljivost. Spektakularni dogodek, kar Vuelta kot ena treh največjih kolesarskih dirk na svetu, vsekakor je, je namreč razkrinkal stvar, ki je pred tem veljala za skrivnost Igualade in nekomu pridno polnila žep.

Danes poteka 11. etapa dirke Po Španiji od Saint-Palaisa do Urdax-Dantxarinee. Dolga bo 180 kilometrov, vsi lastniki podobnih nasadov, kot je bil tisti iz Igualade, pa so verjetno v želji, da jim helikopter s kamero ne bi razkrinkal dobičkonosnega konjička, pravočasno prekrili konopljo ...