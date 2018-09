Roglič ostal tretji, zadnja etapa Ewanu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič je prišel do še enega lepega uspeha.

Primož Roglič je prišel do še enega lepega uspeha. Foto: Reuters

Slovenski kolesar Primož Roglič je dosegel še en lep uspeh. Na dirki po Veliki Britaniji je zasedel tretje mesto, potem ko zadnja, le 77 kilometrov dolga ravninska etapa s startom in ciljem v Londonu, ni postregla s pretresljivimi dogodki in spremembami na vrhu.

Etapo je sicer v sprintu dobil Avstralec Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), ki je dosegel 29. zmago v karieri, šele tretjo letošnjo in prvo po februarju, pred Kolumbijcem Fernandom Gavirio in Nemcem Andrejem Greiplom, vsi najboljši pa so v cilj prišli v glavnini, Roglič kot 18. Skupni zmagovalec dirke je tako postal Francoz Julian Alaphilippe, ki je imel 17 sekund prednosti pred Nizozemcem Woutom Poelsom, Rogličev zaostanek je znašal 33 sekund.

Zasavčan, edini slovenski predstavnik na dirki, je s tretjim mestom dobil potrditev, da se mu forma po zdravstvenih težavah spet izboljšuje in da je na dobri poti, da bo na koncu meseca, ko bo na sporedu svetovno prvenstvo, dobro pripravljen.