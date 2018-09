Roglič pred zadnjo etapo obdržal tretje mesto

Stannard je bil danes med štirimi ubežniki, 22,5 kilometra pred ciljem pa je prvič napadel. Sledil mu je lahko le Nemec Nils Politt. Stannard je še naprej poskušal s pospeševanji, ključno pa mu je uspelo 16,7 kilometra pred ciljno črto. Takrat mu Politt ni mogel slediti, Britanec je prišel do desetih sekund prednosti. Oba sta nadaljevala na vso moč, a se je razlika le še večala.

✨ @Emils_Liepins wins bunch sprint for 5th on Stage 7 @TourofBritain. After a long battle at the front @IStannard & @TeamSky take the win! #OVOToB pic.twitter.com/KC8um9pV3p