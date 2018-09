Roglič izgubil zeleno majico, Alaphilippe novi vodilni

Po pričakovanjih se je etapa razpletla na ciljnem vzponu na prelaz Whinlatter, dolgem 3,2 kilometra in s povprečnim naklonom sedmem odstotkov. Na začetku vzpona je močan ritem za Alaphilippa narekoval njegov moštveni kolega Luksemburžan Bob Jungels. Roglič je sprva malenkost zaostal, a je bil 2,5 kilometra pred ciljem še ob vodilnih. Tristo metrov kasneje sta bila sama spredaj Francoz in Slovenec, iz ozadja pa se jima je priključil Britanec Hugh Carthy. Ta je s pospeševanji skušal napraviti razliko, po nekaj sto metrih mu je lahko sledil le še Alaphilippe.

