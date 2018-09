Rogliču po ekipnem uspehu vsi gledajo v hrbet

Nizozemska ekipa, v kateri so bili poleg Rogliča še Maarten Wynants, Neilson Powless, Jos van Emden, Pasckal Eenkhoorn in Koen Bowman, je bila 16 sekund hitrejša od Quick-Step Floorsa, tretje mesto so zasedli kolesarji Katjuše Alpecina, zaostali so 20 sekund.

V skupnem seštevku ima Roglič tri etape pred koncem šest sekund prednosti pred Francozom Julianom Alaphilippom in 16 pred Luksemburžanom Bobom Jungelsom.

Šesta etapa bo zahtevna s ciljem na vzponu, po njej bi že lahko bil znan zmagovalec, zadnji dve etapi bosta namreč povsem ravninski.

