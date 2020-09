Roglič: Dobili bomo nekoga, ki bo rešil to neznanko

Z moško cestno dirko se bo danes končalo svetovno prvenstvo v kolesarstvu v Imoli. In ta bo za slovenske ljubitelje tega športa najbolj zanimiva, saj bosta na njej nastopila tudi najbolj vroča kolesarja na svetu, Tadej Pogačar in Primož Roglič. Oba se zavedata, da bo kar 258,2 kilometra dolga dirka, ki se bo začela že ob 9.45, nekaj povsem drugega, kot je bilo na njuni Dirki po Franciji.

Slovenska reprezentanca na cestni dirki Jan Tratnik, Jani Brajkovič, Domen Novak, Jan Polanc, Luka Mezgec, Luka Pibernik, Primož Roglič in Tadej Pogačar

Svetovno prvenstvo v kolesarstvu bi moralo sicer potekati v Švici, a so se v tej državi zaradi novega koronavirusa odločili, da velikega tekmovanja ne organizirajo. Z Imolo so vskočili Italijani in prve tri preizkušnje že pospravili pod streho.

Danes je čas še za sklepno dejanje, ki bo kanilo največ pozornosti. Cestna dirka, dolga kar 258,2 kilometra z več kot pet tisoč višinskimi metri, bo predstavljala prav poseben izziv za vse kolesarje. Vendarle takšnih testov z izjemo klasik nimajo na svojem koledarju.

Primanjkovanje izkušenj z enodnevnimi dirkami

Slovenija največ upov polaga na junaka z Dirke po Franciji. Tadej Pogačar jo je osvojil pred Primožem Rogličem. Zaradi dobrih predstav sta v krogu favoritov za medaljo tudi v Imoli, a je nabor le-teh bistveno širši kot recimo na Touru, kjer je večdnevna dirka.

Primož Roglič je prišel na prizorišče en dan prej kot preostali slovenski kolesarji, ki bodo nastopili le na cestni dirki. Foto: Vid Ponikvar

Vendarle odločajo dnevna forma, počutje ... "Težko bi rekel. Nimam toliko izkušenj z enodnevnimi dirkami. Krog primerjam s kakšnim z državnega prvenstva," pravi Roglič, ki bo moral tako kot vsi kolesarji opraviti z devetimi krogi, ki bodo peljali tudi po dirkališču formule 1.

Pasti cestne dirke Na cestni dirki bosta dva vzpona, ki bosta delala selekcijo v okolici Imole. Prvi je Mazzolano (2,8 kilometra/5,9-odstotni naklon), drugi Cima Gallisterna (2,7 kilometra/6,4-odstotni naklon). Na prvem bo najtežji del prvi kilometer, na katerem bo maksimalni naklon 13 odstotkov. Na drugem bo približno polovica vzpona 10,9-odstotna, najtežji del pa bo imel 14-odstotni naklon.

Pogačarjeva glava je bila povsod

Zagotovo sta s Pogačarjem prišla v Imolo med bolj utrujenimi, saj sta se vse do konca borila za rumeno majico na tritedenskem Touru. Koliko je to vzelo naboja in kako se je v tako kratkem času pripraviti na prvenstvo, je Rogla odgovoril: "Vedno imajo ene stvari prednosti in slabosti. Mislim, da se ni treba s tem ukvarjati. Na štartu skušamo narediti svoj optimum. Danes bomo dobili posameznika, ki bo rešil tudi to uganko ter pokazal, kdo je bil na koncu najboljši."

Najmlajši in najstarejši član naše reprezentance - Tadej Pogačar in Jani Brajkovič. Foto: Vid Ponikvar

Mlajši Pogačar je ob tem dodal: "Res je hitro med Tourom in svetovnim prvenstvom. Poskušamo se čim bolj spočiti in fizično ter mentalno pripraviti na dirko. Moja glava je bila ta teden povsod. Mislim, da sem pripravljen na današnjo težko dirko."

Prvi favorit za zlato medaljo je na stavnicah belgijski kolesar Wout Van Aert – Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi je bil že srebrn na kronometru. V ožji krog spadajo še Julian Alaphilippe (Francija), Jakob Fuglsang (Danska), Marc Hirschi (Švica), izkušeni maček Alejandro Valverde (Španija), ki je pred dvema letoma v Innsbrucku pri 38 letih postal svetovni prvak, Michael Woods (Kanada), Michal Kwiatkowski (Poljska), domačina Diego Ulissi in Vincenzo Nibali, Greg Van Avermaet (Belgija) …

"Vse je mogoče. Na svetovnem prvenstvu nimamo svojih ekip. Vsaka država je sama zase. Dirka bo šla na polno. Za navijače bo super zanimiva. Najpomembneje je, da bomo dirkali, kot znamo. Kontrolirati bomo morali," je misli sklenil nekdanji smučarski skakalec.