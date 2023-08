Britanski najstnik se je vpisal v zgodovino, Mohorič na repu deseterice.

Tudi naslednja tri mesta so zasedli domači kolesarji, in sicer Yves Lampaert, Jasper Stuyven in Florian Veermeerch.

🎪 The Joshua Tarling podium show: stage winner, leader in the GC, the points classification and youth classification. #RenewiTour pic.twitter.com/2KDowKwbxR — Renewi Tour (@RenewiTour) August 24, 2023

Matej Mohorič, edini slovenski predstavnik na dirki, ki se je nekdaj imenovala Po Beneluksu in na kateri je gorenjski kolesar ekipe Bahrain-Victorious zmagal leta 2018, pred dvema letoma pa dobil dobil etapo, v skupnem seštevku pa takrat zaostal le za moštvenim kolegom Sonnyjem Colbrellijem, je zasedel deseto mesto, za najhitrejšim je zaostal 26 sekund. Mohorič je deseti tudi v skupnem seštevku, kjer so rezultati na vrhu enaki, kot so bili v kronometru.

📊🏆 Youngest winners at WT level races | #RenewiTour



19y 190d — Remco Evenepoel 2019 Clasica de San Sebastian

19y 190d — Josh Tarling 2023 Renewi Tour, Stage 2 (ITT) pic.twitter.com/m8GGGvz5n4 — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) August 24, 2023

Britanec Joshua Tarling je z zmago postal najmlajši zmagovalec etape na dirkah svetovne serije. Trenutno je star 19 let in 190 dni, dozdajšnji rekorder je bil z 19 leti in 258 dnevi Čeh Mattias Vacek, ki je rekord postavil na dirki Po Združenih arabskih emiratih. Slovenski as Tadej Pogačar je na tej lestvici na petem mestu, mlajša zmagovalca od njega sta bila le še Belgijec Remco Evenepoel in Španec Yuan Ayuso.