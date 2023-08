Dirka po Nemčiji prinaša pet napetih kolesarskih etap

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarji bodo na dirki, na kateri bodo nastopile tudi ekipe iz elitne svetovne serije, kot so Bahrain Victorious, BORA - hansgrohe, INEOS Grenadiers, Movistar Team, Soudal Quick-Step in UAE Team Emirates, skupno premagali kar 732 kilometrov na poti od St. Wendla do Bremna.

Takoj na začetku bomo spremljali bitko za vsako sekundo, saj bo na sporedu kratka, a ovinkasta posamična vožnja na čas. Kolesarji se bodo spopadli z le 2,3 kilometra dolgo progo skozi središče St. Wendela. Lani sta o prvem nosilcu majice vodilnega odločali le dve sekundi.

Drugi dan dirkanja bodo kolesarji preživeli v Posarju. Na poti od St. Wendela do Merziga jih čaka valovit teren, veliko sprememb smeri in zanimiv zaključni krog, ki ponuja veliko priložnosti za napade. Poleg tega bodo podeljene dragocene bonusne sekunde.

V petek, 25. avgusta, bo na sporedu najtežja in najdaljša etapa letošnje Dirke po Nemčiji. Med Kasslom in Winterbergom bodo kolesarji namreč morali premagati več kot 200 kilometrov. Poleg tega bodo prekolesarili tudi največ višinskih metrov (2.950) in dosegli najvišjo točko letošnje dirke (766 m).

Tudi zaključnih pet kilometrov bo v klanec in do ciljne črte kolesarje čaka dokaj zahteven vzpon. Najboljšim hribolazcem se ponuja priložnost, da pridobijo nekaj sekund v skupni razvrstitvi.

Četrta etapa je na papirju nekoliko lažja, saj je na sporedu manj kilometrov in manj vzpona. Vseeno se na trasi skrivajo krajši strmi vzponi. Kdorkoli bo želel osvojiti letošnjo Dirko po Nemčiji, bo moral temelje za zmago položiti ravno na tej etapi.

V nedeljo, 27. avgusta, bo na sporedu še zadnja etapa, ki bo kolesarje peljala od Hannovra do Bremna. Ravninska etapa bo namenjena šprinterjem. Po treh krogih bo jasno, kdo bo novi zmagovalec Dirke po Nemčiji in naslednik lanskega zmagovalca Adama Yatesa. Leta 2018 je skupno zmago na dirki po Nemčiji slavil Slovenec Matej Mohorič.

Kolesarsko Dirko po Nemčiji boste od srede, 23. avgusta, do nedelje, 27. avgusta, v neposrednem prenosu spremljali na Planet 2.

