"Vračam se," je včeraj po skoraj stokilometrskem treningu na družbenih omrežjih sporočil Remco Evenepoel, mladi Belgijec, ki si je na letošnji dirki po Baskiji v množičnem padcu, v katerega sta bila vpletena tudi Primož Roglič in Jonas Vingegaard. Evenepoel si je tam zlomil ključnico in nalomil lopatico, poškodba pa je, kot kaže, že pozdravljena in je že začel z resnejšimi treningi.

V njegovi ekipi Soudal – QuickStep so prepričani, da bo Evenepoel nared za letošnjo Dirko po Franciji, na kateri bo debitiral. "Zdi se mi, da zelo dobro okreva, prejšnji teden naj je prišel pozdravit, zadovoljen je z napredkom. Njegova naslednja dirka bo Dofineja, sprememb v njegovem koledarju ni," je za GCN potrdil tudi šef belgijske ekipe Patrick Lefevbre.

Maja naj bi se udeležil višinskih priprav za Tour.

Na kolesu pa je spet tudi Evenepoelov rojak iz moštva Visma | Lease a Bike Wout Van Aert. Ta se je poškodoval na Dirki čez Flandrijo, si prav tako zlomil ključnico, pa nalomil rebra in prsnico, in šele nedavno spet opravil nekaj kilometrov s kolesom zunaj.

"Spet na svojem najljubšem konju," je pripisal k objavi fotografije, ki jo je naredil na skoraj stokilometrskem treningu. Zaradi poškodbe je bil primoral izpustiti tri velike spomladanske cilje, spomenika Po Flandriji in Pariz–Roubaix ter Dirko po Italiji. Povsem mogoče je, da bo Van Aert letos nastopil na Touru, ki ga prvotno ni bilo v njegovem programu, čeprav je pred sezono kot enega največjih ciljev izpostavil tudi olimpijske igre, ki pa se bodo začele slab teden po koncu francoske pentlje.

