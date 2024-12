Ekipa Red Bull - BORA – hansgrohe ima ambiciozne cilje: osvojiti vseh pet kolesarskih spomenikov, vse tri grand toure in imeti v svojih vrstah svetovnega prvaka. S kapetanom Primožem Rogličem, ki bo nastopil na Giro d'Italia in Tour de France, ter Janom Tratnikom kot zanesljivim pomočnikom se ekipa osredotoča na nadgradnjo, obenem pa gradi na dolgoročni viziji, da bi postala najprivlačnejša ekipa v kolesarskem svetu, izpostavlja vodja ekipe Ralph Denk.

S prihodom podjetja Red Bull v letošnjem letu so se obzorja v preoblikovani ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe razširila. Cilj je na globalni ravni postati osrednji igralec v kolesarskem svetu. Vodja ekipe Ralph Denk je v pogovoru s slovenskimi novinarji na pripravah na Majorki spregovoril o viziji: "Gre za doseganje vrhunskih rezultatov, razvijanje mladih kolesarjev, navdihovanje navijačev in širjenje kolesarske skupnosti. Naš cilj je privabiti ljudi, zlasti otroke, v kolesarstvo in ustvariti širšo skupnost. To je dolgoročna misija, ki ne bo dosežena v enem ali dveh letih."

Hvali slovensko energijo v ekipi

Veliko se je v ekipi spremenilo že lani, ko je Primož Roglič naznanil prihod v takratno nemško ekipo. Pričakovanja so nemudoma zrasla, cilji so se prav tako povečali. In Rogliču, ki je imel vnovič smolo na zanj zakletem Touru, je nato uspelo četrtič osvojiti Vuelto. Zdaj se je ekipa okrepila še z enim slovenskim kolesarjem Janom Tratnikom, ki velja za neumornega in hvalevrednega pomočnika. "Izkušnje kažejo, da so slovenski športniki zelo predani in osredotočeni. Tratnik in Roglič sta izjemno strastna, kar je ključno za uspeh. Pri delu z njimi opažam ljubezen do športa, kar je velika prednost," hvali slovensko marljivost.

Prijatelja Primož in Jan sta spet združila moči. Foto: Jaka Lopatič

Tudi med osebjem ekipe je slovenska nota, saj je v pomoč vse več sodelavcev iz Slovenije: "V ekipi imamo Slovence, ki z nami sodelujejo že več let. Slovenijo občudujem kot deželo in grem tja včasih na počitnice. Dolina Soče je res lepa. Med Bavarsko in Slovenijo so dobri prijateljski odnosi."

Nov razvojni program in Gregor Gazvoda

Z novim letom je ekipa odprla tudi vrata razvojnega moštva, ki se imenuje Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies. Zahtevno in odgovorno delo je Denk zaupal novemu Slovencu. Gregor Gazvoda je poprijel za delo, ki ga opravlja zelo zavzeto. Na vprašanje, zakaj se je odločil ravno zanj, je Denk odgovoril: "Gregor ima ogromno izkušenj z delom z mladimi. Uspešno je vodil ekipo KTM Tyrol z omejenim proračunom, kar je ključno pri delu z mladimi talenti. Dober občutek imam glede tega, da je pravi mož za ta projekt. In ta projekt je za nas velikanski. V tem programu so kolesarji do 23 in 19 let in on je odgovoren za celoten program. V naši celotni piramidi ima ta projekt veliko veljavo."

Za zdaj je videti, da sta v tem segmentu v ospredju ekipi UAE Emirates in Visma | Lease a Bike, a se Denk ne ozira na tekmece: "Ekipi imata začrtano vizijo in dobro strukturo. Spoštujem ju. A mi se ne osredotočamo nanje in gledamo levo ter desno. Osredotočeni smo na svojo pot."

V letošnjem letu se je veliko govorilo o morebitnem prihodu Remca Evenepoela iz vrst ekipe Soudal Quick-Step, vendar je Belgijec nato dal jasno vedeti, da še ostaja pri trenutnemu delodajalcu. Zanimivo je, da imata obe ekipi kolesa proizvajalca Specialized, s katerim ima Remco posebno pogodbo. Ali ima katera od ekip morebiti prednost glede kolesa? "Mislim, da smo približno na enakem. Povem lahko, da imamo oboji zelo dober material, in ponosen sem, da je Specialized z nami. Že lep čas je. Tudi v preteklosti je imelo več ekip njihova kolesa in tudi zdaj je tako," odgovarja Denk.

Rogličeva vloga v ekipi

V letošnjem letu so v moštvu Red Bull - BORA - hansgrohe veliko prestali. Tour de France je bilo veliko razočaranje, potem ko ga je moral Roglič zaradi padca zapustiti, veliko zadoščenje pa jim je prinesla Vuelta s Primoževo zmago. Veliko se je spremenilo od prihoda slovenskega šampiona, kar izpostavlja tudi vodja ekipe: "Od Primoža smo se ogromno naučili. Ima občutek, da izbere pravi trenutek in predstavi svoje ideje, kar še dodatno krepi našo ekipo."

Primož Roglič je veliko prinesel v ekipo. Foto: Red Bull - BORA - hansgrohe | Max Fries

V tem letu je Primož prinesel ekipi izkušnje iz zdajšnje Visme | Lease a Bike, ki je postavila visoke standarde. Denk je ob tem povedal: "Od Primoža smo se ogromno naučili. Iz prejšnje ekipe Jumbo-Visma je prinesel veliko znanja. Zelo smo hvaležni, da je v naši ekipi."

Skrivnost glede Rogličeve pogodbe

Poleg osvajanja grand tourov ekipa ogromno vlaga tudi v to, da bi bili uspešni na enodnevnih klasikah. Zato so v svoje vrste privabili mlade talente, med njimi veliko stavijo na Belgijca Maxima van Gillsa: "Podpisali smo z več obetavnimi mladimi kolesarji. Rezultate pričakujemo takoj, čeprav imamo dolgoročno vizijo. Red Bull, ki ima 51-odstotni delež v ekipi, nam omogoča stabilno prihodnost. Tudi če ne bo rezultatov takoj, imamo pravo vizijo."

Športni direktor Rolf Aldag bo imel veliko dela v novi sezoni. Foto: Red Bull - BORA - hansgrohe | Max Fries

Če se je razgovoril o številnih vidikih ekipe, pa je Denk skrivnosten glede pogodbe Primoža Rogliča. V javnosti ni znano, kako dolgo sodelovanje predvideva lanska pogodba: "V pogodbi je klavzula o zaupnosti in pod tem so zapisani tudi pogoji."