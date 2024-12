Jan Tratnik in Primož Roglič sta znova združila moči, tokrat v dresu moštva Red Bull - BORA - hansgrohe. Združitev dveh slovenskih kolesarskih zvezdnikov ni le zgodba o prijateljstvu, ampak tudi njunem prenosu izkušenj na mlajše kolesarje, ki jih v nemško-avstrijski ekipi ne manjka. In jasno tlakovanju poti do vrhunskih dosežkov. Kako bo Tratnik usklajeval pomoč Rogliču na Giru in Touru s svojimi ambicijami? Katere osebne cilje si je zastavil v novi ekipi?

V ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe sta Primož Roglič in Jan Tratnik najstarejša kolesarja in bosta svoje bogate izkušnje prenašala na mlajšo generacijo, ki je vse večja v tej ekipi WorldTour. Tratnik se pri 34 letih s starostjo sploh ne obremenjuje. V novo sezono vstopa celo z veliko zagona. "Leta so le številka. Po srcu sva s Primožem še vedno mlada. Zagotovo imava malo več izkušenj od vseh. Zdi se mi, da jaz ne gledam na leta. Oba sva tudi pozno začela, kar je druga prednost. Še vedno sva motivirana, še vedno mlada in polna energije," opisuje Jan.

Njegova naloga ne bo zgolj pomoč Rogliču, temveč tudi prenos znanja na mlajše kolesarje, kar v ekipi zelo cenijo. Ob tem ne skriva niti osebnih ambicij.

Zakaj prestop v Red Bull - BORA - hansgrohe?

Prestop v novo ekipo je za Tratnika pomenil pomembno spremembo. Čeprav se je v svoji prejšnji ekipi Visma | Lease a Bike počutil odlično, ga je premamila priložnost za večjo vlogo: "Tam sem se dobro počutil. Nič mi ni manjkalo. A zdi se mi, da sem tu dobil nekakšno drugačno vlogo. Kot mentor mladim. Zdi se mi, da jim lahko precej pomagam. Pri prejšnjem delodajalcu sem bil bolj kot robot. Tu bo vsega po malo. Malo bom dirkal tudi nase, če bom lahko. Nova zgodba se piše v novi ekipi in lepo je biti del nje, zraven pa bom sodeloval še s Primožem. Zato se mi je zdela ta odločitev prava."

Na Sportalovo vprašanje, ali ga je Primož poklical in vabil v ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe, se je zasmejal: "Ne."

"Primož je zagotovo vesel, a me ni silil"

Lani se je Primož ob prihodu v novo ekipo podal v neznano, po enem letu pa se je pri Red Bull - BORA - hansgrohe veliko spremenilo. O tem, ali mu je dal Rogla kakšen nasvet ob prestopu in kaj mu je dejansko rekel, je Idrijčan odgovoril: "To je bila moja odločitev. Primož je zagotovo vesel, da sem prišel. Ampak me ni silil, da pridem. Na koncu mora biti vsak zase srečen v življenju. Ne, da kogarkoli v kaj prepričuješ. Moja odločitev je bila. Prej sem bil bolj v manjših sredinah, zdaj sem že v drugi veliki. Novi izzivi so samo še bolj pomembni. Zdi se mi, da lahko v novem okolju še marsikaj nadgradimo. In če sem lahko del tega voza, sem zelo vesel. Komaj čakam na skupno pot."

Foto: Ana Kovač

Pridružitev dolgoletnemu prijatelju Rogliču, s katerim je v preteklosti že sodeloval pri zdajšnji Visma | Lease a Bike, je bila pomemben dejavnik. Njuna kemija na kolesu je že dokazala svojo vrednost, zdaj pa sta pripravljena na nove izzive.

Dobil bo priložnost, da bo dirkal tudi zase

Njuno sodelovanje bo med drugim osredotočeno na dve največji dirki – Giro d’Italia in Tour de France. Tratnik bo namreč eden ključnih Rogličevih pomočnikov, ki bi rad nadaljeval zbiranje lovorik na Grand Tourih.

Prav to je Tratnika še dodatno motiviralo. Čeprav bo deloval kot pomočnik, pa je že jasno, da bo imel v prvem delu sezone možnost dirkati tudi zase in iskati priložnosti za lastne uspehe.

Njegov program bo tako v tem delu leta malce drugačen kot Rogličev, saj bo štartal z večetapno dirko Etoile de Besseges med 5. in 9. februarjem. Rogliču bo v pomoč na Dirki po Algarveju, nakar bosta sledili enodnevni klasiki Omloop van het Hageland (2. marec), ki jo je letos osvojil, in Strade Bianche (9. marec). Pred Girom bo šel z Rogličem še na Dirko po Kataloniji in višinske priprave: "Polovica je s Primožem, polovica zase. Nato bom v večini pomočnik. Ampak to rad delam in komaj čakam."

Veliko mu pomeni, da ga mladi spoštujejo

Zaveda se, da bo imel tudi pri Red Bull - BORA - hansgrohe vrhunsko opremo, ki jo bo uradno lahko začel nositi po 1. januarju, saj so takšna pravila Mednarodne kolesarske zveze ob menjavi ekip: "Na kolesu se počutim odlično. Nekaj malih sprememb je bilo. Preizkusil bom še kronometrsko kolo na pisti, da dobimo pravo pozicijo na kolesu. Kar zadeva drese, so naredili meritve in jih bom dobil. Mislim, da so vrhunski, in tukaj se ne morem nič pritoževati. Mislim, da je vsa oprema na najvišji ravni in ni nobenih izgovorov, da bi bilo kaj slabše od prejšnje."

Jan Tratnik je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Zürichu pomagal tlakovati pot Tadeju Pogačarju do zlate medalje. Foto: Guliverimage

Prehod v novo okolje je za vsakega kolesarja poseben izziv, a Tratnik je hitro našel svoje mesto. "Zelo lepo so me sprejeli. Videti je, da me mladi spoštujejo, kar mi veliko pomeni. Tudi število vprašanj, ki jih dobim med treningom, to potrjuje. Veliko jih zanima. To je tudi meni cilj, da delim nasvete z mladimi in pomagam pri njihovem razvoju v vrhunske kolesarje. Kot oseba vsakemu rad pomagam. Zelo lepo je. Za zdaj je vse super in sem brez pripomb."

Omloop in morda Strade Bianche?

Pogled v novo sezono je pri Tratniku jasen. Zaveda se, kaj bo njegova primarna naloga, hkrati pa bo imel tudi proste roke. Rad bi nadaljeval po ustaljenih smernicah: "Vsak dan bi se rad usedel na kolo, da naredim trening, sem ob tem vesel in imam motivacijo do dirkanja, do vsega. In da, zdi se mi, da če to naredim vsak trening stoodstotno in dam na dirki vse od sebe, bom zadovoljen in si ne bom mogel ničesar očitati. Ali bo to rezultatsko dobro ali ne, bomo videli. Jaz bi rad užival in dal ekipi največ, kar lahko. Ne bi se branil, če bi mi še enkrat uspelo zmagati na Omloop. Če bi lahko na Strade Bianche, bi bilo tudi lepo. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se dobro pripravim."