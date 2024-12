Primož Roglič v prihajajoči sezoni načrtuje nastop na dveh največjih tritedenskih kolesarskih dirkah – Giru d’Italia in Dirki po Franciji. "Tadej Pogačar je letos dokazal, kaj vse se da. Sam še nikoli nisem poskusil kombinacije Gira in Toura, zato sem se odločil, da je zdaj pravi čas. Zakaj pa ne," je zbranim novinarjem na pripravah na Majorki povedal Roglič, ki meni, da mu Giro lahko služi kot pravšnja priprava na Tour. Kot je v njegovi navadi, bo veliko vložil v trening in priprave na novo sezono, hkrati pa se zaveda, da bo vse do konca Dirke po Franciji bolj malo z družino, ki razumljivo podpira svojega junaka.

Po četrtem zmagoslavju na Vuelti si je Primož Roglič izbral nadaljevati kolesarsko popotovanje na Grand Tourih kar na naslednjem izzivu, ki sledi. Torej, Giru d'Italia. Povrhu vsega bo v letu 2025 vse skupaj združil v enega najtežjih izzivov v kolesarstvu: nastopiti Giro d'Italia in Dirko po Franciji v eni sezoni in ob tem stremeti k skupni zmagi. Ambiciozen cilj, ki ga je lani uspešno uresničil Tadej Pogačar, je postal navdih tudi za Rogliča.

Roglič o prihodu Jana Tratnika

Z večjo vključitvijo večinskega lastnika Red Bulla bodo apetiti v nemško-avstrijskem moštvu zrasli. Predsednik Ralph Denk bi rad v prihodnosti naredil najboljšo ekipo, osvojil vse tri Grand Toure, vse spomenike in imel v svojih vrstah še kolesarja, ki bo svetovni prvak.

Ambiciozna sezona: Zakaj Giro in Tour?

Roglič, ki že več let spada med najboljše kolesarje na svetu, mu je letos v zbirko prinesel Vuelto, Giro d'Italia je pred leti osvojil Jay Hindley. Izziv je torej Tour de France, če gledamo z vidika Grand Tourov. Roglič je za zdaj tista prva violina, ki v sebi nosi material za najvšije domete.

Roglič o dvojčku Giro-Tour

Letos se je z združitvijo Gira in Toura odločil za nekoliko bolj drzno pot, kar še nikoli ni poskusil, a ga prav to še dodatno motivira. Ali ga je navdihnil tudi Tadej Pogačar, je odgovoril: "Tadeju je lani uspelo, zakaj ne bi poskusil tudi jaz? Dolgo že dirkam in vedno sem rad iskal nove izzive. Giro je odlična priprava na Tour, poleg tega je smiselno preizkusiti nekaj, kar bi lahko prineslo najboljše rezultate."

Tadej je v svoji kategoriji

Rogla ne skriva občudovanja do Pogačarja, a ostaja osredotočen nase, saj se zaveda, da le tako lahko naredi napredek pri sebi. "Tadej je v svoji kategoriji. Sam delam stvari, ki so najboljše zame, in se osredotočam nase. To je vse, kar lahko storim. Ključno je, da gremo z ekipo v pravo smer in da se iz leta v leto izboljšujemo," je o tem, kako bi se lahko približal Pogačarju, dejal Roglič.

Njegova sezona se bo začela 19. februarja na Portugalske z Dirko po Algarveju, nadaljevala marca z Dirko po Kataloniji, sledila bo udeležba na Giru, v koledarju dirk pa ima zdaj zapisan še Tour de France: "Pomembno je, da grem na Giro kar najbolje pripravljen in da se po njem vrnem v optimalno formo za Tour. Ključ bo, kako bom končal Giro in kako bom fizično pripravljen za nadaljevanje."

Priprave na Majorki in višinske priprave

Primož trenutno trenira na Majorki z moštvenimi kolegi, kjer ima ogromno obveznosti, povrhu vsega pa pridno nabira kilometra za uspešno leto 2025: "Imam kar nekaj obveznosti, a sem zadovoljen, da sem spet ujel dnevni ritem treningov. Moje prve dirke še niso tik pred vrati, tako da imam nekaj časa za pripravo. Po koncu tega kampa me januarja čakajo višinske priprave, ki bodo ključno vplivale na sezono."

Za slovenskega kolesarja velja, da veliko časa preživi na višinskih pripravah. V prejšnjih letih je bil nekakšen rekorder po tem. Bo kaj drugače v naslednjem letu? "Mislim, da Lora (žena, op. a.) zagovoto ni najbolj vesela. Pa otroka tudi ne. Ampak konec koncev smo skupaj v tem in tudi to so neke skupne odločitve, ki jih moramo sprejeti. Zagotovo me od prvih priprav do samega zaključka Toura, ne bo prav veliko doma."

Foto: Jaka Lopatič

Priprave na Majorki, ki so pravkar v teku, pa so intenzivne tudi na drugih področjih. Testiranje opreme in sodelovanje z novimi partnerji, kot je Red Bull, prinaša svež zagon: "Kolesa so bolj ali manj ista kot lani, a testirali bomo nova, prav tako prihajajo novi dresi. Zanimivo bo, kako bomo vključili nekatere inovacije v ekipi, saj imamo nove obraze z zanimivimi idejami."

Novo partnerstvo z Red Bullom prinaša veliko zanimanja, a Roglič poudarja, da bodo ključni rezultati: "Težko je zdaj naštevati vse, kar smo spremenili ali uvedli, a vsi delamo za doseganje najboljših rezultatov. Kaj bo to partnerstvo pomenilo v praksi, bomo videli med sezono."

Novi strokovnjaki, ki so okrepili vrste Red Bull – BORA – hansgrohe Dan Bigham, vodja inženiringa, ki je specialist za aerodinamiko in je od leta 2022 deloval v moštvu Ineos Grenadiers. Asker Jeukendrup, nutricionist, ki je prišel iz vrst Visma | Lease a Bike. York-Peter Klöppel, vodja za psihološko pripravljenost, ki je sodeloval z voznikom formule 1 Maxom Verstappnom.

Prijateljska naveza z Janom Tratnikom

Pomemben dodatek k ekipi je brez kančka dvoma Jan Tratnik, dolgoletni prijatelj in hvalevreden pomočnik. "Zame je izjemno, da je Jan zdaj del ekipe. Poleg tega, da sva dobra prijatelja, je lepo imeti nekoga, ki govori tvoj jezik. A Jan ni tu zaradi mene, ampak zaradi ekipe – potrebujemo tekmovalce, kot je on. Veselim se skupnih dirk in verjamem, da bova odlično sodelovala," pravi Roglič.

Pogled naprej: Giro kot generalka za Tour

Čeprav bo Giro prvi velik izziv sezone, Primož na vse skupaj gleda širše. Nekakšen poligon bo za Tour de France. A je jasno, da bo želel po letu 2023 še enkrat priti do rožnate majice. In to pred slovenskimi navijači, ki bodo z navdušenjem spremljali njegove vožnje na italijanski tritedenski pentlji, katere etape bodo predstavili šele 13. januarja 2025. Jasno pa je že, da se bo 14. etapa 24. maja končala v Novi Gorici.

Da bi ga v začetku junija videli na dirki Po Sloveniji, ne pride v poštev, saj je Mednarodna kolesarska zveza UCI prestavila slovensko kolesarsko pentljo že na 4. junij, kar je takoj po Giru. O tem, katera bo njegova generalka za Tour, je pristavil: "Giro je zame generalka za Tour."

Foto: Guliverimage

Na Sportalovo vprašanje, če lahko glede dvojčka Giro-Tour izhaja iz leta 2023, ko je osvojil Giro in na takratno fizično in psihično počutje, je odgovoril: "Mislim, da je nekako nepošteno iskati te občutke ali pa ocenjevati. Takrat sem se počutil, da bi še šel. Mislim, mogoče bi se počutil to samo prva dva dneva Toura, ali pa bi bila ponovno čisto nova zgodba. Bomo videli, tako kot sem rekel, je treba sploh priti do tja, to odpeljati, potem pa iti dalje."

In kako je odgovoril še na vprašanje, če bi bil na Giru prisoten tudi Jonas Vingegaard, ki naj bi se igral z mislijo nastopiti na dvojčku Giro-Tour? "Gledano z vidika kolesarstva je dobrodošlo. Mislim, da več kot nas je, boljše je."