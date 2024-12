Ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe s Primožem Rogličem na čelu je na trening kampu na Majorki zbranim novinarjem naznanila, da bo slovenski kolesar v letu 2025 vnovič nastopil na Giru d'Italia z jasnim ciljem – osvojiti rožnato majico in znova navdušiti slovenske navijače. Tokrat bo imel ob sebi močno podporo rojaka Jana Tratnika, neizprosnega pomočnika, ki slovi po svoji vztrajnosti in predanosti ekipi. Slovenska naveza sestavlja del ambiciozne kolesarske ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, ki želi poseči po vrhu svetovnega kolesarstva. Velik cilj bo predstavljal tudi Tour de France, kjer bo imel kapetansko vlogo prav tako slovenski matador.

Majorka, isti hotel kot lani, a povsem nova zgodba za Primoža Rogliča. Po lanskem prehodu v ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe se je znašel v drugačnem, nepoznanem okolju, z novimi izzivi in pristopi, kot jih je bil vajen pri Vismi | Lease a Bike. Enoletni proces prilagajanja vseh deležnikov moštva je prinesel marsikaj novega – v razumevanju kolesarstva, v opremi, v načinu dirkanja … Zaradi Primoža Rogliča in po novem zaradi prisotnost globalnega velikana Red Bulla, ki je začel preoblikovati ekipo, ki si zdaj prizadeva postati najboljša v karavani WorldToura. Njihov proračun, ki znaša okoli 50 milijonov evrov, omogoča ambiciozne projekte in privabljanje kakovostnejših kolesarjev ter strokovnjakov z različnih področij.

In temu primerno so zastavljeni tudi cilji ekipe. Roglič je bil tisti, ki je letos prinesel največ zadovoljstva. Zmaga na Vuelti je najbolj odmevala. Zaradi padca na Dirki po Franciji je bila dobra uvrstitev nemogoča. Glede na predstave, ki jih je slovenski šampion prikazoval na francoskih tleh, bi se morda lahko boril celo za drugo mesto z Jonasom Vingegaardom, medtem ko je bil Tadej Pogačar neulovljiv. "Giro je morda vedno bolj poseben za Slovence, ker nam je blizu. Včasih gre etapa čez naše ozemlje, včasih se etapa konča pri nas. Zato je lepo. Veliko Slovencev je, veliko podpore." Foto: Jaka Lopatič

Zlata vredni Tratnik

In v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe verjamejo, da bi lahko v pravih okoliščinah nekdanji skakalec v prihodnje skočil tudi do rumene majice na dirki vseh dirk, ki bo na njegovem koledarju v letu 2025.

A njegov prvi fokus ne bo francoska tritedenska pentlja, na katero se bo kot kapetan tudi podal. Na veliko veselje slovenskih ljubiteljev kolesarstva bo v spomladanskem delu njegov vrhunec predstavljal Giro d'Italia. Vrača se tja, kjer je sprožil nepozabno evforijo leta 2023, ko si je njegov kronometer na Svete Višarje, s katerim si je prikolesaril rožnato majico in skupno zmago, ogledala ogromna množica slovenskih navijačev. In zdaj bodo imeli spet razlog za navdušenje.

Primož Roglič in Jan Tratnik sta spet združila moči. Zdaj pri Red Bull - BORA - hansgrohe. Foto: Jaka Lopatič

"Primož je v načrtu za Giro in Tour de France," je dejal športni direktor Rolf Aldag. "Z ekipo smo se dogovorili, da bom šel na Giro. Odločitev je bila lahka. Po enem letu bi bilo dobro, da bi prišel spet bližje Sloveniji. V mojem primeru sem lani končal z Vuelto, zato je bolje, da začnem z Girom in imam potem še pred seboj celotno leto. Giro je morda vedno bolj poseben za Slovence, ker nam je blizu. Včasih gre etapa čez naše ozemlje, včasih se etapa pri nas konča. Zelo je lepo. Veliko Slovencev je, veliko podpore. Z ekipo smo našli pot za naslednjo leto. Odločitev je bila lahka," je ob tem na Majorki povedal Rogla.

Poleg Rogliča bo slovenski pečat na prihodnjem Giru pustil tudi Jan Tratnik, ki se je pridružil kot izjemno pomembna okrepitev – nov dres bo lahko nosil šele od 1. januarja naprej, saj tako velevajo pravila Mednarodne kolesarske zveze UCI. Tratnik, znan po svoji vsestranskosti, vztrajnosti in ekipnem duhu, bo igral ključno vlogo pri podpori kapetana v zahtevnih etapah. Povrhu vsega ju bodo lahko slovenski navijači pozdravili prav na slovenskih tleh. Trasa Gira tokrat ne bo le prečkala Slovenije, kot je bilo v letih 2021 in 2022, ampak bo Slovenija celo gostila cilj 14. etape. V Novi Gorici bo 24. maja praznično. Cilj etape sovpada z dejstvom, da bo Nova Gorica prihodnje leto Evropska prestolnica kulture.

Počakati na odločitev Pogačarja in Vingegaarda

Kdo bodo njegovi tekmeci v boju za rožnato majico, še ni povsem jasno. V ekipi UAE Emirates so poudarili, da bosta zagotovo nastopila Juan Ayuso in Adam Yates, medtem ko naj bi bila pri Tadeju Pogačarju, ki je postal kralj Italije letos, še dilema glede Gira ali Vuelte, čeprav se zdi, da se bo glede na željo po osvojitvi španskega Grand Toura avgusta in septembra podal v boj za rdečo majico najboljšega na Iberskem polotoku.

Bosta Roglič in Vingegaard na Giru tekmeca? Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Ali bo Roglič bil bitko z nekdanjim moštvenim kolegom Vingegaardom, ki naj bi se prav tako spogledoval z Girom, še ni znano. Na ta odgovor bo treba počakati do 14. januarja, ko bo ekipa Visma | Lease a Bike gostila medijski dan v Benidormu v Španiji. Zanimivo, da ravno dan pozneje, ko bodo Italijani predstavili trase Gira 2025.

Zanimivo bo tudi videti, ali bo na njegovem koledarju našla prostor njegova Vuelta, ki jo je osvojil že štirikrat. Skupaj s Špancem Robertom Herasom sta na vodilnem mestu po številu zmag. Če bi Rogli še enkrat uspelo doseči tovrsten podvig, bi bil sam na vrhu lestvice skupnih zmagovalcev.

Novi obrazi, nova moč

Poleg Tratnika so ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe okrepili številni obetavni in izkušeni kolesarji. Belgijec Maxim Van Gils se je izkazal pri prejšnjem delodajalcu Lotto Dstny in z njim imajo pri Red Bull - BORA - hansgrohe prav tako načrte – zlasti na enodnevnih klasikah. Gianni Moscon je naslednji v vrsti, ki prinaša v ekipo izkušnje, saj je nastopil na štirih Dirkah po Franciji. Velika pridobitev je tudi Oier Lazkano. Španec je prišel iz vrst španskega Movistarja, znan pa je po dobrih nastopih na enodnevnih klasikah, v veliko pomoč pa bi lahko bil kapetanu tudi na tritedenski preizkušnji.

21-letni Giulio Pellizzari je na letošnji dirki Po Sloveniji osvojil tretje mesto in belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Foto: www.alesfevzer.com

Zanimiv kolesar je tudi Novozelandec Finn Fisher-Black, ki je prišel iz vrst UAE Emirates in meri v višino kar 189 cm, pokazal pa je svojo raznovrstnost tako na klasikah kot več etapnih dirkah.

Veliko upov glede prihodnosti pri nemško-avstrijski ekipi polagajo na Italijana Giulia Pellizzarija, ki se pri 21 letih vse bolj uveljavlja v svetu kolesarstva – na letošnji dirki Po Sloveniji je bil v skupnem seštevku tretji, na Giru d'Italia pa je denimo v 16. etapi s ciljem v klanec moral priznati premoč le superiornemu Pogačarju.