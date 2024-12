Končno tudi uradna potrditev: Maxime Van Gils se seli k Rogliču in Tratniku

Za ekipo Red Bull BORA - hansgrohe je to že deveta okrepitev za leto 2025. Pred van Gilsom so tja ob Tratniku prestopili tudi Laurence Pithie, Oier Lazkano, Gianni Moscon, Finn Fisher-Black, Giulio Pellizzari ter brata dvojčka Mick in Tim van Dijke.

Maxime Van Gils je pred prestopom kar sedem let vozil za ekipo Lotto, potem pa kar nekaj prahu dvignil s predčasno prekinitvijo pogodbe in prestopom k Red Bullu.

A big Classics signing for Red Bull - BORA - hansgrohe 🤝



Maxim Van Gils said: "I felt a special connection with the team from the very first moment. Now I want to work hard with them to achieve big goals. My adventure with the new colors starts tomorrow."



📸 Getty Images pic.twitter.com/6hWiQdzTxp