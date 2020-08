Prva prava mednarodna dirka in že prva zmaga za slovenskega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča v tej nenavadni sezoni. Da je trdno odločen napasti rumeno majico na največji dirki na svetu, je pokazal vsem na Tour de l'Ainu.

Skupna zmaga po dveh etapnih zmagah in drugem mestu prvi dan je pokazatelj, da je v času pandemije koronavirusa dobro treniral.

"Neverjeten športnik je"

Ko so se stvari po prihodu sovražnika številka 1 na svetu počasi začele vračati v "normalno" stanje, so Slovenijo obiskali mladi kolesarji njegove ekipe Jumbo-Visma. In kje so opravili priprave? Bilo bi nenavadno, če jih ne bi na Rogli, kakor kličejo našega kolesarja.

Izpostavljajo njegovo predanost. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Ko imaš najboljšega kolesarja v ekipi, je fantastično. Fantje so lahko vsak dan, ko so kolesarili na Roglo, videli napis Rogla. Magnet je. Neverjeten športnik je in njihov vzornik," je razložil Robert de Groot, ki pri Jumbo-Vismi skrbi za razvoj mladih kolesarjev.

V ekipo se je vrnil pred enim letom, pred tem pa že bil del ustroja, ko se je imenoval Rabobank. Večinoma se ukvarja z individualnimi treningi kolesarjev, zato do potankosti pozna zakonitosti tega športa.

"S svojim delom in predanostjo izboljšuje ekipo"

Zaveda se, da je Primož tisti, ki je še pospešil nadgradnjo nizozemske ekipe. S svojim načinom dela in predstavami na dirkah je postavil novo dimenzijo: "Primož nam je pokazal, kako je biti celovit športnik. Veliko trenira. Zelo je predan treningu. Zelo dobro je informiran glede nutricionizma, regeneracije. S svojim delom in predanostjo izboljšuje ekipo. Velik korak je za nas. Potrebujemo ga. Tudi preostali odlični kolesarji so pri nas tisti, ki nas vlečejo naprej."

Čeprav je Primož slovenskega rodu, to ne igra nobene vloge v nizozemski ekipi, kjer na vse skupaj gledajo širše: "Pri nas vsi razumejo, da je Jumbo-Visma mednarodna ekipa. Ko si mednarodna ekipa, z mednarodnimi sponzorji, ni pomembno, od kod prihajaš. Pomembno je, da nastopaš tako, kot si pri Jumbo-Vismi želijo."

Lani je osvojil tritedensko Dirko po Španiji. Foto: Peter Podobnik/Sportida

In lanska zmaga na Vuleti je dala Nizozemcem, zlasti pa našemu šampionu dodaten zagon za največjo dirko na svetu. Skupna zmaga na Dirki po Španiji je bila prva za Jumbo-Vismo na tritedenskih dirkah.

"Primož gre na Touru na zmago"

Ogromno materiala je dal šefom, ki so morali začeti pospešeno razmišljati. In prišli so do spoznanja, da lahko letos sestavijo ekipo za še korak višje.

In kaj je lahko nadgradnja? Giro ali Tour de France. Primož si je za letos zadal cilj, da osvoji drugega, na katerem je bil pred dvema letoma že četrti. Nekaj pa je povsem jasno. Takrat se je Kisovčan še učil, povrhu vsega pa bo imel letos ob sebi pomočnike, s katerimi bo lahko napadel rumeno majico.

Osredotočen je na to, da osvoji veliki Tour. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Neverjetna predstava je bila. Za ekipo je bilo to nekaj velikega. Dalo nam je misliti, da lahko naredimo še več. Na Grand Touru se bomo zato v prihodnosti borili za še boljše rezultate. Primož ima zelo dobre možnosti. Eden največjih je. Gre na zmago," je še poudaril de Groot.