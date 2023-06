Pri Jumbo-Vismi razkrili karte. Kaj pa Roglič?

Iz kolesarske ekipe Jumbo-Visma so danes sporočili zasedbo, ki bo nizozemsko moštvo predstavljala na Dirki po Švici od 11. do 18. junija. Na seznamu kolesarjev ni slovenskega kolesarja in zmagovalca Dirke po Italiji Primoža Rogliča.

Na Dirki po Švici bodo za Jumbo-Vismo nastopali Belgijec Wout van Aert, Avstralec Rohan Dennis ter Nizozemci Sam Oomen, Robert Gesink, Koen Bouwman in Mick van Dijke. Čeprav so nekateri tuji mediji nekaj časa poročali, da bi bil na seznamu lahko tudi zmagovalec Gira Primož Roglič, bo ta Dirko po Švici izpustil. Ta je sicer še edina izmed sedmih največjih enotedenskih, ki je 33-letni slovenski kolesar še ni osvojil. Roglič je namreč do zdaj že dobil Kriterij po Dofineji, dirko Pariz–Nica, dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, Dirko po Baskiji, Dirko po Kataloniji in Dirko po Romandiji.

🇨🇭 #tourdesuisse2023



Back in business😏 This is our strong squad for Tour de Suisse. 👥 pic.twitter.com/50OHgj2u1Z — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) June 9, 2023

Roglič je čas po koncu Dirke po Italiji izkoristil za preživljanje časa z družino, ravno v četrtek je na Instagramu objavil prikupno fotografijo s sinom Aleksom.

Kolesarji na Dirki po Švici bodo v osmih etapah opravili s številnimi gorskimi preizkušnjami in tudi dvema kronometroma, na tej dirki pa bo nastopil tudi eden izmed osmoljencev Gira Remco Evenepoel.

