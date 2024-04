Mohorič vprašljiv, Van der Poel o spremembi trase: Je to šala?

V nedeljo bo na sporedu ena največjih enodnevnih kolesarskih dirk na svetu Pariz–Roubaix. Na 260 kilometrov dolgi trasi med Compiegnom in Roubaixom bi moral na svoji najljubši dirki visoko uvrstitev loviti tudi slovenski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), a je po grdem padcu na dirki po Flandriji njegov nastop še naprej vprašljiv.

Če bo Mohorič nastopil in dirkal brez bolečin, bo skušal izboljšati peto mesto iz leta 2022, kar je njegova najboljša uvrstitev v slovitem "severnem peklu".

Dvojček dirk po Flandriji in proti Roubaixu za Mohoriča in številne druge specialiste za enodnevne dirke predstavlja vrhunec sezone spomladanskih klasik, preizkušnji pa imata v kolesarski karavani mitski status. Medtem ko je Flandrijo lani dobil Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Pariz–Roubaix za zdaj ostaja neuslišana slovenska želja.

Mohorič bo letos stežka posegel po visoki uvrstitvi, saj je v nedeljo po Flandriji na spolzkih cestah grdo padel in moral na šivanje v bolnišnico. Utrpel je globoke ureznine na komolcu, v torek pa je na družbenih omrežjih napisal, da se po padcu še ne počuti najbolje.

Njegov nastop je posledično še vedno pod vprašajem, jasno pa je, da bo lansko zmago na severu Francije branil Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). 29-letni Nizozemec bi lahko z novo zmago postal aktivni kolesar z največ zmagami na petih največjih enodnevnih dirkah oziroma spomenikih. Za zdaj si s petimi deli prvo mesto s Pogačarjem, ki po tlakovanih odsekih severnega pekla v članski konkurenci (še) nikoli ni dirkal.

Van der Poel velja za specialista za tlakovane odseke, ki jih bo v nedeljo na sporedu 30. Med kultne spadajo predvsem Trouee d'Arenberg, Mons-en-Pevele ter Carrefour de l'Arbre. Gre za najzahtevnejše odseke z najbolj neenakomernimi tlakovci.

Mathieu van der Poel ni navdušen nad spremembo trase. Foto: Guliverimage

Zato jim organizatorji že vrsto let pripisujejo zahtevnost petih zvezdic. Na trasi je še šest odsekov s štirimi zvezdicami, 14 s tremi, pet z dvema ter dva odseka z eno zvezdico za zahtevnost. Skupaj je tlakovanih delov ceste za 55,7 kilometra, začnejo pa se po slabih stotih kilometrih.

Najtežji deli s petimi zvezdicami so na vrsti v Arenbergu 96 kilometrov pred ciljem ter nato še 49 (Mons-en-Pevele) in 18 kilometrov pred koncem (Carrefour de l'Arbre).

Organizatorji so po prošnjah sindikata kolesarjev uvedli spremembo pred prihodom v arenberški gozd, kamor na tlakovce tekmovalci pripeljejo tudi s hitrostjo do 65 kilometrov na uro. Z dodatnimi ostrimi ovinki pa so v kolesarski javnosti dvignili ogromno prahu, saj bodo pred nevarno spremembo trase ekipe še toliko bolj tekmovale za položaj pred 2,3 kilometra dolgim tlakovanim odsekom.

Spremembo označil za šalo

Spremembo trase je tudi van der Poel na družbenih omrežjih označil kot šalo. Kljub ostrim zavojem pred arenberškim jarkom bo Nizozemec prvi favorit, potem ko je s tekmeci zanesljivo opravil tudi na nedeljski dirki po Flandriji. Tam je slavil tretjič, s čimer se je na večni lestvici izenačil z najboljšimi v zgodovini.

Takole je videti sprememba trase:

Is this a joke? 🤔 https://t.co/WkkUe2YC5U — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) April 3, 2024

Na velodromu v Roubaixu bo lovil drugo zaporedno zmago. Nazadnje je dvakrat zapovrstjo slavil Belgijec Tom Boonen (2008, 2009), ki je ob rojaku Rogerju De Vlaemincku tudi rekorder s štirimi zmagami v severnem peklu.

