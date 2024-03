Van der Poel do veličastne zmage, Mohorič v bolnišnici

Slovenski adut na letošnji dirki Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil v padec vpleten že pri prvem prečkanju klanca Kwaremont, a jo je tedaj odnesel še srečno, veliko slabše pa se je zanj razpletlo v zaključku dirke. Po ključnem napadu Mathieua van der Poela je zaostal, kasneje pa tudi padel in pristal v bolnišnici na šivanju, so sporočili iz njegovega moštva.

🇧🇪 #RVV #RVV24 🏥 Unfortunately, @matmohoric was involved in a crash and has been taken to hospital for stitches. @AndreaPasqualon was also caught in a crash and had to abandon the race @RondeVlaanderen 📸 @SprintCycling pic.twitter.com/NLYSu0SHnO

Mathieu van der Poel je danes upravičil vlogo velikega favorita in Flandrijo osvojil še tretjič v karieri. Tam je bil najboljši že v letih 2020 in 2022, danes pa se je včlanil v eliten klub rekorderjev, kolesarjev s tremi zmagami na tej dirki, v katerem so še Švicar Fabian Cancellara, Italijan Fiorenzo Magni ter Belgijci Tom Boonen, Johan Museeuw, Eric Leman in Achiel Buysee.

Konkurenca je bila okrnjena, manjkal je lanski šampion te dirke Tadej Pogačar, pa tudi izjemno močna Belgijca Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) in Jasper Stuyven (Lidl – Trek), ki sta se poškodovala pri padcu na sredini Dirki čez Flandrijo. Tam jo je skupil tudi slovenski as Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike), ki je zaradi prehudih bolečin prav tako izpustil letošnjo Flandrijo.

V sprintu za drugo mesto je bil danes najmočnejši Italijan Luca Mozzato (Arkea – B&B Hotels), tretje mesto pa je zasedel Nemec Nils Politt (UAE Emirates). Van der Poel je zmagal z največjo razliko (+ 1:02) po Fabiu Cancellari leta 2013 (1:27). Rekord na dirki pa sega v leto 1919, ko je Henri Van Lerberghe tekmece ugnal za več kot 14 minut.

Naporne dirke ni končal noben slovenski kolesar, odstopila sta namreč tudi Matevž Govekar (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla).

Dirka po Flandriji, potek dirke:

Cilj: Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) je zmagovalec 108. Dirke po Flandriji!

4 km do cilja - Časa zmanjkuje, Bettiol in Teuns vzdržujeta prednost pred neorganiziranimi zasledovalci, MVDP v ospredju že popušča in ohranja 1:18 prednosti pred italijansko-belgijsko dvojico.

9 km do cilja – Zmaga je oddana, zanimiv pa utegne postati boj za drugo mesto, saj je Bettiolu in Teunsu približuje močna skupina z Naesnom, Sheffieldom, Matthewsom, Benootom, Mozzatom, Skujinšem, Wellensom, Hirschijem, Morgadom in Politttom

18 km do cilja - Van der Poel se še zadnjič vzpenja na klanec Kweremont, takoj za tem še na Petererg, nato pa ima po krajšem spustu ravnino do cilja. Pred zasledovalci ima 1:53 prednosti.

24 km do cilja – Svetovni prvak z lanske cestne dirke v Glasgowu le še povečuje prednost, zdaj vozi 1:43 pred najbližjima zasledovalcema Albertom Bettiolom in Dylanom Teunsom. Za njima je raztresenih še nekaj skupinic izmučenih in premočenih kolesarjev, ki se bodo danes potencialno borili le še za preostali mesti na stopničkah.

30 km do cilja - Izjemni MVDP ima zdaj že 1:26 prednosti pred skupino zasledovalcev s Pedersenom, Jorgensonom, Rexom, Bettiolom, Garcio Cortino, Wellensom in Teunsom, pa že debeli dve minuti pred skupino z Matejem Mohoričem.

37 km do cilja - Van der Poel povsem v Pogačarjevem slogu pridobiva prednost, zdaj ima še 50 sekund naskoka pred Jorgensenom in dobro minuti pred Pedersenom. Mohoričeva skupina vozi že dobro minuto in pol za vodilnim Nizozemcem.

🇧🇪 #RVV 🏁37 km



Van der Poel solo. A puro ritmo va soltando a todos, no hubo necesidad de ataque.#RVV24 pic.twitter.com/V9h3V4sfPa — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) March 31, 2024

42 km do cilja – Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) vozi sedem sekund pred Matteom Jorgensonom (Visma | Lease a Bike) in pol minute pred Madsom Pedersenom (Lidl – Trek). Danca lovi skupina z Rexom, Wellensom, Teunsom in Bettiolom, malce za to je skupina z Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious).

The wet Koppenberg made for some nice bike pushing. It must be horrible with cleats. #RVV24 pic.twitter.com/Jqskhzu3NU — Mihai Simion (@faustocoppi60) March 31, 2024

44 km do cilja - Matjieu van der Poel je napadel in se odpeljal tekmecem, sledu mu je Matteo Jorgenson, v ozadju so morali kolesarji, tudi Mohorič, na najstrmejšem tlakovanem delu klanca celo sestopiti s koles.

45 km do cilja - Kolesarji so se zagnali v klanec Koppenberg, vodilni Španec je imel težave s kolesom, ujela ga je skupina z Mohoričem, Van der Poelom, Rexom, Jorgensonon, Pedersenom, Wellensom, Polittom, Teunsom, Turnerjem, Naesnom, Pithijem, Skujinšem in Lazkanom.

49 km do cilja - Vodilni skupini so se pridružili še Matej Mohorič in nekaj kolesarjev, v vodstvo pa je skočil Španec Ivan Garcia Cortina (Movistar).

54 km do cilja – Manjšo prednost ima zdaj skupina z Van der Poelom, Pedersenom, Laurencom Pithijem, Oierjem Lazkanom, Timom Wellensom in Dylanom Teunsom. Matej Mohorič je v zasledovalni skupini.

55 km do cilja - Na vzponu na Kwaremont sta v glavnini pospešila Van der Poel in Lazkano, Mohorič je nekaj časa še držal visok ritem, nato pa malce zaostal. Van der Poel je planil mimo Pedersena.

60 km do cilja - Pedersen in Vermeersch vztrajata 25 sekund pred glavnino. Na čelu te so se pokazali tudi člani Mohoričevega Bahrain Victoriousa.

Foto: Guliverimage

70 km do cilja - Kolesarji so prevozili 200 kilometrov dirke, prednost vodilne dvojice je spet narasla na 25 sekund, tudi Vermeersch zdaj Pedersenu pomaga pri menjavah. Zanimivo pa je, da sta tudi na čelu glavnine kolesarja Alpecina.

73 km do cilja - Pedersenov beg se počasi končuje, Vermeersch mu ne pomaga, saj pazi na kapetana Van der Poela, ki se z glavnino približuje čelu dirke. Vodilni dvojec ima še dobrih deset sekund naskoka.

83 km do cilja – V glavnini je prišlo do novega padca, v katerega so bili vpleteni Stefan Küng, Alessandro Covi, Caes Bol, Brent Van Moer, Fabio Christen … Pedersen in Vermeersch ostajata dobrih 20 sekund pred glavnino.

86 km do cilja - V vodstvo se je zdaj odpeljal Danec Mads Pedersen (Lidl - Trek), drži pa se ga Gianni Vermeersch (Alpecin - Deceuninck).

87 km do cilja - Iz glavnine se je izstrelil še Mathieu van der Poel in se pridružil voduilni skupini, Matej Mohorič je ostal v glavnini. Dež je vse močnejši.

90 km do cilja – V ospredju se je izoblikovala močna skupina, v kateri so Gianni Vermeersch, Laurenz Rex, Tim Merlier, Bert Van Lerbreghe, Tiesj Benoot, Dylan Van Baarle, Oliver Naesen, Damien Touze, Ben Turner, Mads Pedersen, Luke Durbridge, Nils Politt, Lionel Taminiaux in Brent Van Moer. Štirinajsterica ima kakšnih 20 sekund prednosti pred glavnino, na čelu katere se z lovom trudijo Van der Poelovi kolegi iz Alpecin – Deceunincka.

95 km do cilja – Glavnini se je odlepila večja skupina, v kateri so Gianni Vermeersch, Tiesj Benoot, Dylan Van Baarle, Oliver Naesen, Ben Turner, Mads Pedersen, Nils Politt in Brent Van Moer. Ima kakšnih deset sekund prednosti pred skupino v Van der Poelom, Mohoričem, Jorgensenom in preostalimi favoriti, medtem ko bo vodila osmerica vsak čas ujeta.

Foto: Guliverimage

97 km do cilja - Visma | Lease a Bike je poskrbela za hudo selekcijo, glavnina se je močno skrčila, za kratek čas sta favoritom pobegnila Tiesj Benoot in Tim van Dijke. Ko so ju tekmeci ujeli, je skočil še francoski zvezdnik Julian Alaphilippe (Soudal - Quick Step). Vodilna osmerica ima zdaj le še pol minute prednosti. Matej Mohorič vozi v razredčeni glavnini.

100 km do cilja - Začelo je deževati, mokra cesta, predvsem na tlakovanih odsekih bo še bolj otežila dirko, na čelo glavnine so se postavili člani Visme | Lease a Bika ter Lidl - Treka, prednost vodilne osmerice je padla na 1:30. Dirkanje je nervozno, na vsakem ovinku, vsaki zožitvi je možnost padcev.

112 km do cilja – Glavnina je hiotro ujela Abrahamsna in Laurenca, nato je napadel Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), za njim se je odpeljal Soren Kragh Andersen (Alpecin – Deceuninck) in za seboj potegnil preostale kolesarje v glavnini. Nadzor sta prevzeli ekipi Alpecin – Deceuninc in Visma | Lease a Bike, pokazal se je tudi Mads Pedersen (Lidl – Trek). Prednost vodilne osmerice je padla na 1:40.

114 km do cilja – Prednost vodilne osmerice je padla na 2:30, iz glavnine pa sta se izstrelila še Francoz Axel Laurence (Alpecin – Deceuninck) in Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Napad je sprožil Norvežan, Francoz, moštveni kolega Mathieua van der Poela je šel za njim. Van der Poel se danes v glavnini pazi predvsem na Mattea Jorgensona (Visma | Lease a Bike).

116 km do cilja - Padci v glavnini se kar vrstijo, na tleh so se znašli Victor Vercouillie (Team Flanders - Baloise), Amund Grøndahl Jansen (Team Jayco AlUla) in Luca De Meester (Bingoal WB). Vsi nadaljujejo, malce pred tem pa je odstopil Kanadčan Guillaume Boivin (Israel – Premier Tech), ki je bil udeležen v padcu 128 kilometrov pred ciljem.

120 km do cilja – Vodilna osmerica ima še 3:03 prednosti pred zasledovalci, klanci si zdaj sledijo eden za drugim.

128 km do cilja – Prišlo je še do enega padca v glavnini, na tleh so se tokrat znašli Ben Swift, Nico Denz, Floris de Tier, Riley Sheehan, Guillaume Boivin, William Blume Levy … Tudi ti vsi nadaljujejo z dirko. Po jeznih gestikulacijah Nemca Denza (BORA – hansgrohe), bi bil tokrat lahko za padec kriv nepreviden gledalec ob progi.

Foto: Guliverimage

133 km do cilja - kolesarji se ob izjemnem vzdušju vzpenjajo na Oude Kwaremnont. Medtem so kolesarji v glavnini navili ritem, kar je tik pred začetkom vzpona terjalo tudi prvi padec. V tem je bil na žalost udeležen tudi Matej Mohorič (Bahrain - Victorious), a tako kot ostali deluje, da jo je odnesel brez posledic in nadaljuje z vožnjo. Poleg Mohoriča so bili med drugim v padec vpleteni še Cyrus Monk (Q36.5 Pro Cycling Team), Georg Zimmermann (Intermarché - Wanty) in Dylan Teuns (Israel - Premier Tech).

The first crash of the race also came on the uphill road before Oude Kwaremont. Mohoric involved too but he seems ok, just like the others. #RVV24 pic.twitter.com/4mhJCAqcZI — Mihai Simion (@faustocoppi60) March 31, 2024

140 km do cilja - kolesarje samo še 5 km loči od prvega vzpona na Oude Kwaremnont na 136. kilometru dirke. Po tem si bodo na gosto sledili kratki, a strmi vzponi eden za drugim. Prednost ubežne skupine je medtem že več kot štiri minute.

160 km do cilja - Za kolesarji je prvi del trase po tlakovcih. Čez 25 km prihaja prvi vzpon na Oude Kwaremont. Prednost vodilne osmerice še vedno znaša slabe štiri minute.

Foto: Guliverimage

180 km do cilja - kolesarje le še 12 kilometrov loči od prvega sektorja na tlakovcih - Lippenhovestraat. V begu je še vedno osmerica kolesarjev, v glavnini ritem narekuje ekipa Mathieuja van der Poela Alpecin-Deceuninck. Zaostanek glavnine znaša slabe štiri minute.

210 km do cilja - prednost ubežne osmerice znaša že več kot štiri minute. V glavnini ritem narekujejo kolesarji ekipe Alpecin-Deceuninck.

Kolesarji v ubežni skupini. Foto: Guliverimage

220 km do cilja - ubežna skupina osmih kolesarjev (Luke Durbridge, Elmar Reinders, David Dekker, Bert Van Lerberghe, Jelle Vermoote, Lionel Taminaux, Stanislaw Aniolkowski in Damien Touze) ima pred glavnino že več kot tri minute prednosti.

240 km do cilja - osmerica v begu ima dobrih 20 sekund prednosti pred zasledovalci. V glavnini se je ubežnikom skušalo pridružiti še nekaj kolesarjev, a neuspešno.

260 km do cilja - V osredju se je izoblikovala ubežna skupina osmih kolesarjev, ki ima približno 20 sekund prednosti pred glavnino. V njej so Luke Durbridge, Elmar Reinders, David Dekker, Bert Van Lerberghe, Jelle Vermoote, Lionel Taminaux, Stanislaw Aniolkowski in Damien Touze.

269 km do cilja - Takoj na začetku je nekaj kolesarjev že poskušalo s pobegi, med njimi tudi Luke Durbridge, Dmitriy Gruzdev in Frank van den Broek, a je glavnina zaenkrat vse poskuse hitro zatrla.

Dylan Van Baarle je imel le nekaj minut po začetku težave s predrto zračnico. Foto: Guliverimage

Ob tem sta imela dva kolesarja tudi že težave s predrto zračnico, med drugim tudi Dylan van Baarle (Visma | Lease a Bike).

270,8 km do cilja: Že 108. izvedba klasike v Flandriji se je ob 10.00 začela v Antwerpnu.