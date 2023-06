Pogačar je drugačen. "Ostajamo zelo optimistični pred Tourom."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Glede na Tadejevo sposobnost okrevanja in prilagajanja ostajamo zelo optimistični pred Dirko po Franciji," je v pogovoru za VeloNews povedal trener slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja pri moštvu UAE Emirates Jeroen Swart.

Številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar se je po poškodbi zapestja, ki jo je staknil konec aprila pri padcu na spomeniku Liege–Bastogne–Liege, že vrnil na kolo in se pridružil moštvenim kolegom iz UAE Emirates na višinskih pripravah v Sierri Nevadi. Pogačarjeve priprave na Dirko po Franciji, ki se bo začela 1. julija v Bilbauu v Španiji, kljub poškodbi naj ne bi utrpele prevelike škode, meni Slovenčev trener Jeroen Swart.

"Tadej je poseben, saj lahko prenese več treninga in večje obremenitve"

"Tadejev program treninga ni bil pretirano ogrožen. Po ardenskih klasikah je imel tako ali tako načrtovan počitek, zato se ta poškodba, kar zadeva čas, pravzaprav ne bi mogla zgoditi v boljšem trenutku," je človek, ki bedi nad fizično pripravo kolesarjev pri UAE Emirates, povedal za VeloNews.

"Prepričani smo, da bo zelo hitro spet zgradil svojo formo. Tadej je poseben, saj lahko prenese več treninga in večje obremenitve kot preostali kolesarji, ob tem pa ima še izjemno sposobnost regeneracije in prilagodljivosti. Zato pred Tourom ostajamo zelo optimistični," je še povedal Swart.

Do poškodbe nizal zmage

Pogačar naj bi zelo hitro spet prišel v formo, ki jo je kazal pred poškodbo, ko je letos zmagoval kot po tekočem traku. Štiriindvajsetletni Slovenec je v tej sezoni najprej zmagal na enodnevni dirki Jaen Paraiso Interior, nato osvojil večetapni dirki Po Andaluziji in Pariz–Nica, zatem pa se je lotil spomladanskih klasik.

Marca je bil na spomeniku Milano–Sanremo četrti, na belgijski klasiki E3 Saxo tretji, aprila pa je najprej zavladal na spomeniku Po Flandriji, nato zmagal na Amstel Gold Race, pa osvojil še Valonsko puščico. Ardenski trojček je lovil na Liege–Bastogne–Liege, kjer ga je ustavil padec.

Utrpel je zapleten zlom levega zapestja, prestal operacijo, pretekli konec tedna pa se je že vrnil na kolo in zdaj že odpotoval v Sierro Nevado na višinske priprave. Za zdaj še ni jasno, kje bo dirkal pred začetkom Toura, na katerem bo julija napadel tretjo zmago. Nekaj upanja imajo tudi prireditelji dirke Po Sloveniji, ki bi najboljšega kolesarja sveta od 14. do 18. junija z veseljem spremljali na slovenski pentlji, ki jo je že osvojil v letih 2021 in 2022.

Pogačarjeva izjemna prednost pred tekmeci

Tudi če Pogačar na Tour ne pride v najboljši pripravljenosti, mu lahko pomaga prav ta sposobnost regeneracije, še pravi Swart: "Tradicionalno pričakujemo, da bodo športniki na Touru skozi tri tedne dirkanja vse bolj utrujeni, njihove sposobnosti pa vse slabše. Na koncu se bolj ali manj bojujejo za preživetje. Pri Tadeju in le še peščici drugih tekmovalcev pa smo lahko opazili, da pogosto najboljše predstave pokaže prav v zadnjem tednu dirke. Njegova sposobnost regeneracije je res izjemna prednost pred tekmeci."

Na Touru se bo spet spopadel z danskim adutom moštva Jumbo-Visma Jonasom Vingegaardom, ki mu je lani Slovenca tudi z izdatno pomočjo Primoža Rogliča uspelo zlomiti v 11. etapi. Vingegaard bo kot branilec zmage letos kapetan nizozemske ekipe, manj verjetno, a ne povsem neverjetno pa je, da se v moštvo uvrsti tudi junak nedavnega Gira Roglič.

