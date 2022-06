Pogačar in Roglič se za te zneske ne zmenita

Ekipam na Dirki po Franciji ni primaren cilj dobiti čim več denarja iz denarnega sklada, ampak gledajo na to, da bi se njihovi kolesarji čim bolje odrezali na cesti. Vendarle že imajo svoje pogodbe s pokrovitelji, morebiten pridobljen denar na Touru pa jim ne bo izdatneje povečal proračuna. Vendarle se denar razdeli med vse deležnike dirke, od kolesarjev do mehanikov, maserjev …

Letos bo organizator dirke razdelil 2.288.450 evrov, in sicer med nosilce majic (rumena majica za najboljšega, pikčasta za najboljšega na gorskih ciljih, zelena za najboljšega po točkah, bela za najboljšega mladega kolesarja), etapne zmagovalce, zmagovalce letečih in gorskih ciljev ...

Največji delež bo pripadel tistemu, ki bo z ikonično rumeno po tritedenskem garanju prikolesaril na Elizejske poljane. Nagrada bo ovrednotena na 500 tisoč evrov. Drugemu bo pripadlo 200, tretjemu 100 tisoč evrov.

Vsak kolesar, ki bo dirko končal, in ne bo nekje pri vrhu, bo kljub vsemu prejel tisoč evrov. Skoraj polovica denarnega sklada se bo tako razdelila med vse kolesarje iz naslova skupne uvrstitve na dirki vseh dirk. Najboljša ekipa bo prejela 50, druga 30 in tretja 20 tisoč evrov.

Posebna nagrada tudi za najhitrejšega na najvišji točki Toura

Zmagovalca po točkah in v razvrstitvi za gorsko majico bosta pospravila vsak po 25 tisoč evrov, medtem ko bo najmlajši kolesar prejel 20 tisoč evrov – svoj del pogače bodo dobili prvi štirje kolesarji.

Najhitrejši na Col du Galibier bo prejel pet tisoč evrov. Foto: A. S. O.

Obstajajo tudi dnevne nagrade. Zmagovalec etape bo v ekipni saldo prinesel 11 tisoč evrov. Na letečih ciljih si bodo prvi trije razdelili denar. Najhitrejšemu bo pripadlo 1500, drugemu 1000 in tretjemu 500 evrov. Na gorskih ciljih je razpon nekoliko drugačen, saj je odvisno od težavnosti gorskega cilja – med 200 in 800 evrov.

Posebni finančni vložek bo dobil tudi tisti, ki bo kot prvi prikolesaril na najvišjo točko letošnje Dirke po Franciji. Legendarni Col du Galibier je ta vrh, najhitrejši pa bo prejel pet tisoč evrov.

Nosilci majic bodo na dnevni bazi prav tako s svojim doprinosom kapnili v klubsko blagajno. Za nošenje zelene, pikčaste in bele majice bodo ekipe prejele 300, za rumeno 500 evrov. Najboljša ekipa dneva bo dobila 2.800 evrov.

Najboljšim denar za lepe počitnice

Zadnja od številnih nagrad bo za najbolj bojevitega kolesarja dneva. Torej za tistega, ki bo izbran za najbolj agresivnega. Na dnevni ravni bo zaradi njega ekipi kapnilo dva tisoč evrov. Nagrajen bo tudi najbolj bojevit kolesar na celotni dirki, in sicer v vrednosti 20 tisoč evrov.

Primož Roglič je že nosil rumeno majico najboljšega na Dirki po Franciji, a mu ni uspelo z njo prikolesariti do Pariza. Leta 2020 mu jo je zadnji mogoči dan slekel Tadej Pogačar. Foto: Jerome Wassenaar

Jasno je, da kolesarji prav obogateli s temi nagradami ne bodo, saj se bo vse razdelilo med člane ekip. Dobrodošlo je namreč, da imajo mesečne plače s strani svoje ekipe. Z dobrimi nastopi pa lahko denimo pridejo člani posameznih ekip do lepih počitnic, spet drugi pa bodo prejeli drobiž.

A je jasno, da Tadej Pogačar, Primož Roglič in preostali favoriti za končno zmago ne gledajo na te zneske, saj skupna zmaga pomeni bistveno več. Od večne slave do prestiža. Mlajši Pogačar natanko ve, kaj zmaga prinese, saj je že dvakrat pokoril vse tekmece in bo letos skušal še tretjič v rumenem prikolesariti v Pariz. Pot do prvega naslova bo na drugi strani iskal Roglič. Oba Slovenca sta tudi prva favorita dirke, ki se bo 1. julija začela s kronometrom po ulicah Köbenhavna, končala pa 24. julija na Elizejskih poljanah.