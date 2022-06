Sedemintridesetletni Mark Cavendish je po naslovu britanskega državnega prvaka na cestni dirki upal na 14. nastop na Touru, a je ostal praznih rok. Tako bo ostal pri rekordnem izkupičku 34 etapnih zmag na francoski pentlji, s čimer je izenačen z Eddyjem Merckxom. Trenutno ima v ekipi status rezerve. "Kar se tiče naših dveh rezervistov, moram poudariti, da sta izkazala veliko mero profesionalizma in sta trdo trenirala. Ostala sta zbrani in slavila na domačih prvenstvih," je odločitev, da doma poleg Cavendisha ostane tudi francoski prvak Florian Senechal, razložil športni direktor Tom Steels.

We give you our strong and motivated eight-man team for #TDF2022 (1-23 July), which for the first time in history will start from Denmark: https://t.co/Pa7C4a94q0



Photo: @BeelWout pic.twitter.com/FNiBdA2pN3