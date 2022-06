Pri Pogačarjevih ni več skrivnosti, razkrili so imena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Pogačar bo od 1. julija naprej skušal talkovati pot do tretje zaporedne zmage na Dirki po Franciji.

Tadej Pogačar bo od 1. julija naprej skušal talkovati pot do tretje zaporedne zmage na Dirki po Franciji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski zvezdnik kolesarstva Tadej Pogačar bo imel na dirki po Franciji podporo sedmih kolesarjev za vse vrste terenov, so sporočili iz njegove ekipe UAE Team Emirates. Obelodanili so namreč imena kolesarjev, ki bodo 23-letniku poskušala pomagati do tretje zaporedne zmage na Touru.

Na seznamu osmerice pričakovano ni drugega Slovenca v tej ekipi Jana Polanca, ki tako ostaja pri dveh nastopih na Touru. Za Pogačarja bodo na klancih skrbeli predvsem zvesti pomočnik z dirke po Sloveniji, Poljak Rafal Majka ter Američan Brandon McNulty, Novozelandec George Bennett in Španec Marc Soler.

Za ravninske ter razgibane odseke v zahtevnih, hitrih in kaotičnih etapah pa so predvideni Danec Mikkel Bjerg, Norvežan Vegard Stake Laengen in Italijan Matteo Trentin. Slednji bo Pogačarja skušal popeljati tudi čez tlakovane odseke v peti etapi dirke po Franciji.

Tritedenski ples po francoskih cestah se bo sicer začel v petek z uvodno vožnjo na čas v Koebenhavnu na Danskem. Dirka se bo končala 24. julija na Elizejskih poljanah.

Cilj je zmaga Pogačarja

"To je moj tretji Tour in res sem vzhičen pred startom. Celotno sezono smo trdo garali in se pripravljali na ta trenutek. Upam, da bomo javnosti postregli s tremi tedni zanimivega dirkanja," je v izjavi za spletno stran ekipe dejal Pogačar, zmagovalec Toura v letih 2020 in lani.

"Za ekipo je uspešna prva polovica sezone, seveda pa upamo, da bomo v tem ritmu nadaljevali tudi na Touru. Vemo, da ne bo enostavno, pred nami so številni izzivi, ampak to je čarovnija Toura," je še dodal 23-letnik s Klanca pri Komendi.

Tadej Pogačar je generalko pred Dirko po Franciji opravil na domačih tleh in zmagal na dirki Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

"Naš cilj je, da osvojimo skupno zmago s Pogačarjem, okoli njega smo zato zgradili močno moštvo. Že lani smo imeli izjemno skupino kolesarjev, jedro pa ostaja podobno s kakšnim dodatkom tu in tam. Preučili smo traso in videli, da niti malo ni enostavna. Kljub temu da je raven tekmecev visoka, smo samozavestni, da lahko ustvarimo nekaj velikega s Tadejem in ekipo," pa je o selekciji dejal vodja odprave v Franciji Joxean "Matxin" Fernandez.

Z ekipo bo v naslednjih dobrih treh tednih kot eden športnih direktorjev tudi nekdanji slovenski kolesar in selektor Andrej Hauptman. Ob njem in Špancu Fernandezu bosta odločitve sprejemala še Švicar Simone Pedrazzini in Italijan Marco Mercato.