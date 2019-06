Nemec hitro pokazal, kako hiter je! #video

Cilj - Rogaška Slatina (171 km):

1. Pascal Ackermann (Nem/Bora)

2. Giacomo Nizzolo (Ita/Dimension Data)

3. Simone Consonni (Ita/Team Emirates)

4. Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott)

...

16.31, 4 km do cilja: Kdo bo dobil ciljni šprint? Glavnin kandidat za zmago je kdo drug kot Pascal Ackermann (Nem/Bora) , a tukaj sta tudi slovenski adut Luka Mezgec (Slo/Michelton-Scott) in Marko Kump (Adria Mobil).

16.30, 6 km do cilja: Konec pobega, vodilna peterica je ujeta.

16.24, 10 km do cilja: Vodilna peterica - Matteo Busato (Ita/Androni), Diego Ulissi (Ita/Team Emirates), Sebastian Schönberger (Avt/Neri Sottoli), Enrico Gasparotto (Ita/ Dimension Data), Ildar Arslanov (Rus/Gazprom-Rusvelo) - pred glavnino ohranja 20 sekund prednosti.

16.22, 11 km do cilja: Kolesarji se že vrtijo po Rogaški Slatini, kjer bo tudi cilj današnje etape.

16.20, 13 km do cilja: Vse kaže, da je bega kmalu konec. Diego Ulissi in sotrpini v pobegu bodo kaj kmalu ujeti.

16:16, 15 km do cilja: V boj za vodilno šesterico sta se podala še Pascal Ackermann (Nem/Bora) in Lucas Hamilton (Avs/Michelton-Scott). A tudi glavnina ni daleč.

16.15, 17 km do cilja: Četverica je ujela vodilni dvojec. Pred glavnino imajo dobrih 30 sekund prednosti.

16.10, 18 km do cilja: Matteo Busato (Ita/Androni) in Sebastian Schönberger (Avt/Neri Sottoli) sta zdaj sama v vodstvu, a bližajo se jim še štirje kolesarji. Med njimi so tudi Charles Planet (Fra/Novo Nordisk), Enrico Gasparotto (Ita/ Dimension Data), Ildar Arslanov (Rus/Gazprom-Rusvelo) in Diego Ulissi (Ita/Team Emirates).

16.05, 20 km do cilja: Končno smo dobili razliko med vodilnimi in glavnino. Ta znaša 50 sekund, kar pomeni, da bo morala glavnina zavihati rokave, če želi še ujeti ubežnike.

Leteči cilj - Podčetrtek (142,8 km): 1. Diego Ulissi (Ita/Team Emirates)

2. Matteo Busato (Ita/Androni)

3. Matthias Krizek (Avt/Felbermayr)

15.55, 32 km do cilja: Ulissi je član ekipe Team Emirates, v kateri na visoko razvrstitev računata tudi Slovenca Tadej Pogačar in Jan Polanc. Jima bo italijanski prijatelj pokvaril načrte?

15.40: Na spustu s Planine se je izoblikovala vodilna skupina 11 kolesarjev - Matteo Busato (Ita/Androni), Matthias Krizek (Avt/Felbermayr), Sebastian Schönberger (Avt/Neri Sottoli), Iuri Filosi (Ita/Delko), Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil) , Enrico Gasparotto (Ita/ Dimension Data) , Francesco Bongiorno (Ita/Neri Sottoli) , Michael Schwarzmann (Nem/Bora) , Charles Planet (Fra/Novo Nordisk), Ildar Arslanov (Rus/Gazprom-Rusvelo) in Diego Ulissi (Ita/Team Emirates). Pred glavnino ima minuto in 20 sekund prednosti.

15.35: Na spustu se je na tleh znašel Nemec Michael Schwarzmann (Bora), a padec ni bil hujše narave.

15.30, 51 km do cilja: Vse prej kot lahek vzpon je premešal karte. Prepolovila se je tudi glavnina, ki zdaj zdaj za vodilnim Jarcem zaostaja minuto in 20 sekund. V težavah se je znašel tudi Mark Cavendish, ki je za trenutek izgubil stik z najboljšimi.

Foto: Sportida

Gorski cilj III. kategorije - Planina (114,2 km):

1. Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil)

2. Matic Grošelj (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

3. Benjamin Hill (Avs/Ljubljana Gusto Santic)

15:25, 55 km do cilja: Kolesarji grizejo proti Planini. Klanec se na nekaterih mestih nagne tudi za 11-odstotkov. V vodstvu je še vedno kolesar Adrie Mobil Aljaž Jarc. Med glavnino in vodilnim pa je še vedno tudi Grošelj.

15:14, 61 km do cilja: Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil) je zdaj sam vodilni. Popustil je tudi Matic Grošelj (Slo/Ljubljana Gusto Santic), a tudi glavnina ni več daleč. Vodilni Jarc ima le minuto in 20 sekund prednosti.

15.11, 62 km do cilja: Jarc in Grošelj se že vzpenjata na Planino, Piriha pa je že ujela glavnina.

15.05, 64 km do cilja: V ospredju sta ostala le Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil), Matic Grošelj (Slo/Ljubljana Gusto Santic), medtem ko je debitant na dirki Po Sloveniji Aleš Pirih (Slo/Slovenia) popustil. Prednost vodilnih je nekaj manj kot dve minuti pred glavnino.

Foto: Sportida

15.00: Za kolesarji je tudi bife v Šentjurju, kjer so si kolesarji lahko napolnili zalogo vode in drugih okrepčil. Bližajo se drugemu gorskemu cilju na etapi Planini.

14.55, 70 km do cilja: Vodilni Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil), Matic Grošelj (Slo/Ljubljana Gusto Santic) in Aleš Pirih (Slo/Slovenia) in pred zasledovalci 2 minuti in 30 sekund prednosti.

14.50, 75 km do cilja: Glavnina je malce popustila in prednost ubežne trojice se je hitro povzpela na 2 minuti in 40 sekund.

14.40, 85 km: Prednost ubežnikov je padla še za pet sekund (1:55).

14.37: Povprečna hitrost po dveh urah vožnje je 40,5 km/h.

14.35, 80 km: Prednost mladih Slovencev je padla na dve minuti. Pred kolesarji je še gorski cilj III. kategorije Planina in leteči cilj v Podčetrtku.

14.25: Prednost vodilnih treh je spet malce padla, glavnina se je približala na 2 minuti in 35 sekund.

Leteči cilj - Laško (74,9 km):

1. Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil)

2. Aleš Pirih (Slo/Slovenia)

3. Matic Grošelj (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

14.15, 70 km: Na izredno mirni etapi nič novega, kar pa ni presenetljivo. To je značilno za ravninske etape, kjer je vse podrejeno ekipam s šprinterji. Razlika med vodilnimi tremi in zasledovalci ostaja tri minute.

14.00, 55 km: Razmerje med glavnino in vodilnimi tremi kolesarji je točno tri minute.

Grega Bole bo danes pomočnik, že jutri pa bi znalo biti drugače:

13.53: Na trasi prve etapa vse poteka zelo mirno. Glavnina nadzoruje položaj, pomočniki ekip pa se izmenično vozijo do spremljevalnih vozil, kjer za sotekmovalce jemljejo bidone in druga okrepčila.

13.43, 48 km: Glavnina je malce popustila, a ni nič dramatičnega. Ubežna trojica ima zdaj nekaj več kot tri minute prednost. Bežijo Slovenci Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil), Matic Grošelj (Slo/Ljubljana Gusto Santic) in Aleš Pirih (Slo/Slovenia).

Foto: Peter Podobnik / Sportida

13.35, 40 km: Prednost ubežnikov se je še zmanjšala. Vodilna trojica ima zdaj točno tri minute prednosti. Po uri vožnje je povprečna hitrost kolesarjev 39,4 km/h.

13.25: Na čelu glavnine so kolesarji Dimension Date, ki računajo na zmago britanskega zvezdnika Marka Cavendisha. Slednji zmage na slovenski pentlji še nima, kot kaže pa želi to spremeniti že danes.

Foto: Sportida

13.20, 30 km: Glavnina ničesar ne prepušča naključju in nadaljuje z lovljenjem vodilnih treh. Prednost treh mladih Slovencev je še dobre tri minute.

13.10, 25 km: Ubežna trojica je izgubila še pet sekund prednosti (3:50).

Kaj od današnje dirke pričakuje najboljši šprinter Adrie Mobil Marko Kump?

13.08, 20 km: Ekipe z najboljšimi šprinterji ubežnikov ne bo spustila predaleč. Čeprav se etapa še dobro ni začela, so hitro pokazali, da ubežna trojica do konca nima prav nobenih možnosti, glavnina jih ne bo spustila predaleč. Prednost se je že zdaj spustila in zdaj znaša 3 minute in 55 sekund.

13.00: Smo že na 16 kilometru etapa. Prednost vodilnih treh pa le narašča. Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil), Matic Grošelj (Slo/Ljubljana Gusto Santic) in Aleš Pirih (Slo/Slovenia) imajo pred glavnino že 4 minute in 30 sekund prednosti.

12.55: Trojica ne popušča in še povečuje prednost. Pred glavnino ima zdaj že 3 minute in 20 sekund naskoka. Okrepčila bodo kolesarji iz spremljevalnih vozil začeli jemati 20. kilometru pa vse do 10 kilometrov pred ciljem.

Kaj od letošnje dirke po Sloveniji pričakuje Martin Hvastija?

12.45: Prvi gorski cilj na letošnji dirki je dobil Matic Grošelj. Prednost ubežnikov pa je še narasla, zdaj znaša dve minuti in 10 sekund.

Gorski cilj IV. kategorije - Pečar (5,8 km):

1. Matic Grošelj (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

12.43: Vodilna trojica si je pred glavnino že nabrala dobro minuto prednosti (1:05).

12.40: Trem kolesarjem se je uspelo odlepiti od glavnine - Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil), Matic Grošelj (Slo/Ljubljana Gusto Santic) in Aleš Pirih (Slo/Slovenia) .

12.35: Takoj so se začeli poskusi pobega, hitrost karavane je naglo poskočila. Vreme je za zdaj relativno ugodno, je 31 stopinj Celzija in rahlo soparno. Zna pa danes kolesarje vsaj sodeč po vremenski napovedi zmočiti tudi kakšna nevihta.

Foto: Sportida

12.30, 6 km: Začelo se je zares. Nevtralna vožnja je bila nekoliko daljša, kot je bilo mišljeno, a zaradi obvozov in del na cestah ni šlo drugače.

12.15: Direktor dirke Bogdan Fink je po radiu tradicionalno kolesarjem zaželel srečo. Na traso 26. dirke Po Sloveniji se je podalo 129 kolesarjev.

Štart - Ljubljana

12.05: Kaj pred prvo etapo pričakuje športni direktor kontinentalne kolesarske ekipe Adria Mobil je Branko Filip?

12.00: Do začetka 26. dirke Po Sloveniji nas loči le še 15 minut.

3D predstavitev 1. etape:

Kdo bo najboljši v sprintu?

Zaključek uvodne 171-kilometrske etape je namreč pisan na kožo sprinterjem. Bržčas se bodo za etapno zmago in prvo zeleno majico vodilnega pomerili nekdanji svetovni prvak Britanec Mark Cavendish, najboljši sprinter letošnje dirke po Italiji Nemec Pascal Ackermann, Italijan Simone Consonni, Nemec Phil Bauhaus, najboljšim želita štrene mešati Luka Mezgec ter prvi adut novomeške Adrie Mobil Marko Kump.

Bo Pogačar na vrhu zamenjal Rogliča?

Prvi favorit za naslednika Primoža Rogliča, ki je bil lani premočan za tekmece, je nadarjeni Tadej Pogačar, ki bo imel ob sebi močno ekipo UAE Emirates, je pa tukaj tudi kar nekaj tujcev, ki bodo skušali preprečiti slovensko veselico.

Slovenski kolesarji so na dozdajšnjih 25 dirkah po Sloveniji slavili 12 končnih zmag ter 51 etapnih zmag.