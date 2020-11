Peklenski klanec, ki čaka Rogliča, že leta 2011 premešal razmerja pri vrhu

Tudi leta 2011 je trasa Dirke po Španiji zavila na Alto de La L'Angliru. Vzpon je dolg nekaj več kot 12 kilometrov. Prvih pet kilometrov je dokaj znosnih (8-odstotni naklon), sledi del s povprečnim 15-odstotnim naklonom in peklenski zaključek, kjer se cesta v zadnjih treh kilometrih dobesedno postavi pokonci. Pod vrhom je na odseku La Cueña les Cabres naklon kar 23,5-odstoten.

Vse to so leta 2011 kolesarji že okušali na Vuelti. Vzpon na Alto de La L'Angliru je bil takrat cilj kraljevske 15. etape, v kateri je v rdeči majici vodilnega dirkal Bradley Wiggins iz ekipe Sky.

A etapa se ni odvila po scenariju, ki so ga pričakovali v britanskem moštvu.

Španec Juan Jose Cobo (pred 15. etapo na 4. mestu), je napadel v najbolj strmem delu vzpona, nihče od tekmecev pa ni zmogel dovolj moči za odgovor.

Cobo je na koncu v cilj pripeljal prvi in prevzel skupno vodstvo na dirki, prednost, ki si jo je nabral na usodnem klancu, ki danes čaka vodilnega Primoža Rogliča (ta klanca še nikoli ni prevozil) in druščino, pa mu je prinesla tudi končno zmago na Vuelti.

Vzpon na L'Angliru je bil pomemben tudi za Chrisa Frooma. Leta 2011 je bil na Vuelti predviden kot pomočnik, čeprav je vseskozi razkazoval svoje mišice in v skupni razvrstitvi za kapetanom ekipe in vodilnim na dirki Bradleyem Wigginsom zaostajal za pičlih sedem sekund.

Ko je v 15. etapi postalo jasno, da Wiggins ne bo kos zaključnemu vzponu, je Froome dva kilometra pred ciljem prevzel vajeti v svoje roke in skušal popraviti škodo.

Pognal se je za Špancem in skušal zmanjšati zaostanek. V cilj je pripeljal kot četrti, s kar 48 sekundami zaostanka, medtem ko je do takrat v rdeče odeti Wiggins s petim mestom zaostal že za več kot minuto (+1:21).

Razplet kraljevske tepa etape s ciljem na zloglasni L'Angliru je temeljito premešal vrstni red v skupni razvrstitvi.

