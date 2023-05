Kolesarje na Dirki po Italiji po izjemno zahtevni četrtkovi etapi čaka naravnost brutalna 19. etapa s kar petimi kategoriziranimi vzponi, tudi ciljnim na Tre Cime Di Lavaredo, kjer bo najvišja točka letošnje dirke (2.304 m). Kolesarji bodo od kraja Langarone do ciljnega vzpona na Treh vrhovih Lavareda pri jezeru Misurina v Dolomitih prevozili 183 kilometrov in opravili kar 5.400 višinskih metrov. Bodo favoriti v peklenski gorski etapi izstrelili vse naboje ali bodo kakšnega prihranili za petkov gorski kronometer na Svete Višarje?

Organizatorji so 19. etapo Gira ocenili s petimi zvezdicami na petzvezdnični lestvici, kar je dovolj zgovoren podatek. Karavano nedvomno in brez pretiravanja čaka še en zelo težak dan. Na relaciji med krajem Langarone in ciljnim vzponom na Tre Cime Di Lavaredo (Trije vrhovi Lavareda) nad panoramskim jezerom Misurina, bodo prevozili 183 kilometrov in se pregrizli čez 5.400 višinskih metrov, ti so zgoščeni v kar petih zaporednih vzponih, razporejenih v italijanskih Dolomitih, ki kolesarjem ne bodo pustili dihati. Skupno kar 43 kilometrov navkreber.

Profil 19. etape Dirke po Italiji:

Športni direktor Jumbo-Visme upa, da se bo Thomas zlomil "Pridobiti čas v primerjavi z Geraintom Thomasom je cilj. Še naprej bomo poskušali napadati. Thomas je pokazal, da je zelo močan in v dobri formi, a le trenutek šibkosti je potreben, da se ga zlomi," je prepričan športni direktor Jumbo-Visme Marc Reef. "Primož nadaljuje po svoji poti. Včeraj je zelo dobro kolesaril, zahvaljujoč močni ekipi, zlasti Seppu Kussu. Na strmem klancu je bil zelo pomemben in zlasti zatem. Lepo je videti, da smo dobili nekaj časa v primerjavi z Joaom Almeido," se je četrtkovega dne še dotaknil Reef. Nato je pogledal proti današnji kraljevski etapi: "Nekaj časa smo vzeli nazaj, kar je s psihološkega vidika zelo pomembno. Po nekaj težkih tednih lahko z optimizmom zremo proti današnji etapi. Primož je eden od najmočnejših kolesarjev na dirki, kar je pokazal. Včeraj je pritisnil na vse preostale, nato pa je treba čakati na šibak trenutek tekmeca. Boriti se moramo, kar nam daje optimizem pred današnjo etapo in jutrišnjim kronometrom," je še dejal Reef.

Kolesarji se bodo najprej povzpeli na prelaz Campolongo, sledijo prelazi Valparola, Giau in Tre Croci in nato za vrhunec še zaključni vzpon na Tre Cime Di Lavaredo oz. do zatočišča Auronzo. Organizatorji zagotavljajo, da so ceste precej široke in v odličnem stanju, z nekaj dobro osvetljenimi tuneli v prvem delu trase.

Cesta se bo začela dvigovati že takoj na začetku in naklonina do cilja skorajda ne bo popuščala. Vrh prvega gorskega cilja 19. etape, prelaz Passo Campolongo (3,9 km, 7-odstotni povprečni naklon, vzpon 2. kat.) na nadmorski višini 1.875 metrov bodo kolesarji dosegli na 87. kilometru trase.

Sledi prelaz Passo Valparola (1. kat.) na nadmorski višini 2.196 metrov. Kolesarje čaka dobrih 14 kilometrov dolg klanec s 5,6-odstotnim povprečnim naklonom, v zadnjem delu bo naklon tudi 14-odstoten.

Na 143. kilometru bodo kolesarji dosegli vrh prelaza Passo Giau (2.236 m), ki je prav tako ocenjen kot klanec 1. kategorije (14 km, 5,6-odstotni povprečni naklon, največ 12 %), na 169. kilometru bo vrh prelaza Passo Tre Croci (1.805), ki je ocenjen kot klanec 2. kategorije (7,9 km, 7,2-odstotni povprečni naklon, največ 12 %).

Za vrhunec dneva jih čaka še zaključni vzpon na Tre Cime Di Lavaredo (7,2 km, 7,6-odstotni naklon), ki je sestavljen iz dveh delov (dvakrat bo strmina dosegla kar 18-odstotni naklon), kjer bo tudi najvišja točka letošnjega Gira (2.304 metre). Brutalni bodo zadnji štirje kilometri, na katerih se bo povprečni naklon podvojil, najtežji del pa bo imel več kot 18-odstotni naklon.

V prvi dolomitski etapi so se razmerja pri vrhu nekoliko premešala. Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je včeraj napadel v zadnjih kilometrih dirke in se otresel Joaoja Almeide (UAE Emirates), je v skupnem seštevku dirke napredoval na 2. mesto. Do rožnate majice, ki jo odločno brani Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ga loči 29 sekund, pred Almeido, ki je zdrsnil na tretje mesto, pa ima deset sekund prednosti. Razlike še vedno dopuščajo popoln preobrat. Ne pozabimo, v soboto kolesarje čaka še gorski kronometer na Svete Višarje, ki bo ustoličil zmagovalca letošnjega Gira.

Foto: Guliverimage

Modro majico najboljšega na gorskih ciljih bo jutri oblekel Thibaut Pinot, ki za zdaj neuspešno napada etapno zmago na letošnji rožnati pentlji, ciklamno majico najboljšega po točkah uspešno brani Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), Almeida pa bo tudi jutri v beli majici najboljšega mladega kolesarja.

19. etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 11.35, kilometer 0 bodo kolesarji prečkali ob 11.50, v cilju pa jih pričakujemo nekaj po 17.00.

Rezultati pred 19. etapo 1. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 76:25:51

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:29

3. Joao Almeida (Por/UAE Emirates) + 0:39

4. Eddie Dunbar (Irs/Jayco-AIUla) 3:39

5. Damiano Caruso (Ita/Bahrain-Victorious) 3:51

6. Lennard Kämna (Nem/Bora-Hansgrohe) 4:27

7. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 4:43

8. Andreas Leknessund (Nor/DSM) 4:47

9. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadiers) 4:53

10. Laurens de Plus (Bel/Ineos Grenadiers) 5:52

Preberite še: