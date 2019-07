Nibali udaril nazaj proti "kavčarjem"

V osmi in deveti etapi Toura je bilo več kot očitno, da italijanski kolesarski šampion Vincenzo Nibali ne bo kandidat za zmago na letošnji dirki po Franciji. Mnogi so ga kritizirali, zdaj se je oglasil.

"Lahko je gledati Tour po televiziji in kritizirati ljudi na socialnih omrežjih," je dejal Vincenzo Nibali, potem ko so ga zbadali, kako mu na dirki po Franciji ne gre.

V osmi in deveti etapi je občutno zaostal za najboljšimi in v dveh dneh izgubil skoraj devet minut v primerjavi za vodilnim Julianom Alaphilippejem.

Siciljan, ki bo letos dopolnil 35 leti, je letos že nastopil na Giru in bil za Richardom Carapazom drugi, za njim pa je bil uvrščen naš Primož Roglič.

"Če sem odpadel, sem zato, ker nisem več mogel"

Navijači so pričakovali več od njega, na socialnih omrežjih pa se je oglasil tudi Italijan. Foto: Reuters Vedno je poudarjal, da bo na francoski kolesarski pentlji napadal etapne zmage, če ne bo pripravljen za skupno zmago. A so njegovi navijači pričakovali, da se bo vmešal v boj za rumeno majico, potem ko je Tour leta 2014 že osvojil, na letošnji izvedbi pa ni Chrisa Frooma in Toma Dumoulina.

Nibalija so po slabših predstavah napadli na Twitterju in Italijan se je celo na en zapis odzval, v katerem je pisalo, da bi moral kopati globje in da se ljudje v navadnem življenju ne predajo kar tako.

"To ni moja razlaga in ni potrebe, da jo dam. Svojo nalogo kot kolesar opravljam v najboljši meri, ker ljubim ta šport. Če sem odpadel, sem zato, ker nisem več mogel."

A se s tem pregovarjanje še ni končalo. Nedeljski dan je začinil še z izjavo, da ljudje le sedijo pred televizijo, pijejo Coca-Colo, jedo kokice in kritizirajo druge na socialnih medijih.

Prav tako je bilo nekaj tenzije, saj se bo prihodnje leto preselil iz Bahrain Meride v Trek.Segafredo.

"Ko trpimo, po mojem mnenju pokažemo naš človeški obraz"

Iskal bo pot do etapne zmage, čeprav se zaveda, da bo težko prišel do nje. Foto: Reuters "Razumem, da tifosi pričakujejo spektakularno dirkanje od nas, vendar upam, da razumejo, da ni vedno lahko. Skušal sem kolesariti najbolje, vendar so noge dejale ne. In nič ne moreš narediti," je v nedeljo razložil za Cyclingnews in La Gazzetta dello Sport.

"Ko zmagamo, imamo dobre trenutke, vendar so velikokrat tudi težki. Naučil sem se sprejeti oboje. Ko trpimo, po mojem mnenju pokažemo naš človeški obraz. Na Touru moraš biti nenehno na 100-odstotkih. Sam nisem v najboljši formi. Nekje na sredini sem. Sem vzdržljiv, vendar ne eksploziven pri vožnji v klanec, da bi naredil kaj večjega."

Zavedal se je, da je težko kolesariti tako Giro in Tour na najvišji ravni v istem koledarskem letu. Prav zaradi tega ni želel govoriti na glas, da bo dirkal na skupno zmago, kot je za tritedensko italijansko kolesarsko pentljo.

Zaveda se, da bo moral izgubiti še kaj več minut, če bo želel zmagati v kakšni etapi na letošnjem Touru, saj ga imamo glavni kandidati za skupno zmago nenehno na očeh. A je videti pesimističen: "Zmagati v kakšni izmed etap, bi bilo dobro. Moja forma ni slaba, vendar nimam eksplozivnosti za kratke in težke klance. Še vedno se čuti utrujenost z Gira. Nisem v slabi pripravljenosti, vendar mi manjka razmak med zmago in porazom. Vendar mislim, da bom prej izgubil kot zmagal."