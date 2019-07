Nesrečni Italijan zlomljenih kosti zapušča Tour

Concerns for Alessandro De Marchi as Italian lies face down on curb after heavy crash at Tour de France https://t.co/wiHGktNovA — Sun Sport (@SunSport) July 14, 2019

Kmalu po začetku nedeljske etape se je na tleh znašel kolesar ekipe CCC Alessandro De Marchi, ki je bil dan prej med ubežniki in bil celo v igri za etapno zmago - pri zadnjem vzponu je bil Belgijec Thomas de Gendt premočan.

Posnetek, ko je po padcu na desetem kilometru ležal na tleh, je kazal, da je z Italijanom nekaj zelo narobe.

Nemudoma so ga odpeljali v bolnišnico v Saint-Etiennu, kjer so opravili preiskave. Iz njegove ekipe so sporočili, da ima več poškodb. Ob padcu si je zlomil ključnico, kakor tudi četrto rebro, ki mu je predrlo pljučno krilo, sledi padca pa so prisotne tudi po obrazu in drugih delih telesa.

Razočaran in upa na čim hitrejšo vrnitev

"Alessandro bo na opazovanju naslednjih 24 do 48 ur. V tem času se bodo zdravniki odločili, ali bo potrebna operacija ključnice," je dejal zdravnik ekipe CCC dr. Max Testa in glede rehabilitacije dodal: "Odvisno bo, ali bo imel operacijo ali ne. Najmanj tri do štiri tedne bo potreboval, da se bo lahko spet usedel na kolo. A to ne še na cestnega, saj bo potreboval čas, da bo spet lahko treniral na cesti. Upamo, da bo na začetku septembra lahko spet dirkal, v tem času pa ga bomo nenehno nadzorovali."

Alessandro De Marchi (levo) je bil v osmi etapi v igri za zmago, a je bil Thomas de Gendt premočan. Foto: Reuters

Dobrodošlo je, da Italijan zaradi padca ne bo imel trajnih posledic in že pogleduje proti prihodnosti: "Žal mi je, da sem moral zapustiti Tour, ne da bi zmagal v etapi, kar je bil moj cilj. Razočaran sem, da sem moral na takšen način zaključiti tritedensko dirko. To se je zgodilo prvič. K sreči moje poškodbe niso še hujše narave. Imel sem možnost govoriti z družino, v bolnišnici pa sem v dobrih rokah. Veselim se vrnitve in upam, da bom kmalu spet na kolesu."

Junak devete etape je na koncu postal Južnoafričan Daryl Impey (Mitchelton-Scott), ki je v ciljnem šprintu premagal Tiejsa Benoota (Lotto-Soudal). Slovenec Jan Tratnik (Bahrain Merida) je na cilj prikolesaril kot odličen tretji.