Na katalonskih cestah teden resnice za Primoža Rogliča

V kraju Sant Feliu de Guíxols na severovzhodu Španije se bo danes začela 102. izvedba Dirke po Kataloniji, ki bo trajala do nedelje, 26. marca. Na dirki se bosta prvič po lanski Vuelti pomerila Primož Roglič in svetovni prvak Remco Evenepoel, ki je glavni favorit za končno zmago.

Primož Roglič na španske ceste prihaja v izjemni formi. Na edini dirki, na kateri je letos nastopil, na etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer so ga pri Jumbo-Vismi naknadno uvrstili na startno listo, je prepričljivo zmagal (dosegel je tri etapne zmage zapored) in osvojil kar tri majice (za najboljšega na gorskih ciljih, v točkovanju in skupni razvrstitvi). Na Dirki po Kataloniji se bo lahko oprl na močno ekipo s Seppom Kussom, Stevenom Kruijswijkom, Tobiasom Fossom, Koenom Bouwmanom, Michelom Hessmannom in Robertom Gesinkom, ki se vrača po grdem padcu in zlomljeni medenici na januarski Dirki po Avstraliji.

Dirka po Kataloniji se bo danes ob 13.05 začela z razgibano prvo etapo in zaključkom, ki bi zaradi svojih karakteristik lahko ustrezal prav Rogliču, ki se odlično znajde v kratkih sprintih navkreber.

Profil 1. etape:

V drugi etapi se bodo kolesarji povzpeli na 2.135 metrov visoki Vallter, v tretji kraljevski etapi s skoraj 4.000 višinci pa jih čakajo trije zahtevni vzponi v zadnjih sto kilometrih na Coubet, Creueto in zaključnim klancem do zimskošportnega središča La Molina.

Četrta etapa bo namenjena sprinterjem, peta prinaša zelo strm zaključni vzpon na Lo Port, šesta etapa, ki je kategorizirana kot sprinterska, pa v zadnjih 40 kilometrih ponuja kar nekaj priložnosti za pobeg manjše skupine kolesarjev. Zadnja, sedma etapa (135.8 km) je klasična s krožno stezo po Barceloni. Kolesarji bodo morali šestkrat premagati klanec na Montjuic.

Profil tretje, kraljevske etape na Dirki po Kataloniji:

Širok krog favoritov

Čeprav strokovnjaki v kolesarskih krogih izpostavljajo predvsem obračun Rogliča in Remca Evenepoela, pa 33-letni Slovenec in deset let mlajši Belgijec ne bosta edina kandidata za skupno zmago v Kataloniji.

V boju za visoka mesta v skupni razvrstitvi ne gre odpisati domačina Mikela Lande (Bahrain-Victorious), Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education-EasyPost), Avstralca Jaija Hindleya (BORA-hansgrohe), Portugalca Joaoja Almeide in njegovega moštvenega kolega Adama Yatesa (UAE Team Emirates), ki je na dirki po Združenih arabskih emiratih premagal Evenepoela v kraljevski etapi, Francoza Romaina Bardeta (Team DSM) in drugi. Na dirki bosta nastopila tudi Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki se po januarski poškodbi kolena vrača v karavano, in njegov sotekmovalec Geraint Thomas.

