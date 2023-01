Mladi Britanec spektakularno poletel med gledalce #video

Še vedno aktualni svetovni prvak v ciklokrosu Tom Pidcock je v zadnjem krogu današnje dirke za VN Svena Nysa v Baalu v Belgiji doživel nevšečnost, ko je na blatni in spolzki progi ob prečkanju manjše vzpetine izgubil ravnotežje ter poletel med gledalce ob stezi. Hitro se je spet vrnil na kolo, a je kljub temu izgubil dragoceni čas, tako da mu je zmago izmaknil Belgijec Eli Iserbyt.

"Nisem se počutil najbolje, ampak sem hotel odpeljati hiter zadnji krog. Na vseh delih proge sem poskušal dirkati kar najhitreje in očitno to ni bila najboljša ideja," je po dirki priznal 23-letni Pidcock, ki je imel do padca udobno prednost pred zasledovalci in je bil na poti k zmagi.

Zaradi padca je malce potolčen, je še povedal, bolj pa je presenetil z napovedjo, da na letošnjem svetovnem prvenstvu v ciklokrosu ne bo branil naslova prvaka, ki ga je osvojil januarja lani v Fayettevillu v ZDA.

Mladi Britanec, član profesionalnega moštva Ineos Grenadiers, postaja vse pomembnejši kolesar za cestne dirke, in prav to je tudi glavni razlog, da ga na letošnjem svetovnem prvenstvu v ciklokrosu v Hoogerheideju na Nizozemskem (od 3. do 5. februarja) ne bo, poroča Cyclingnews. "Računamo na dobre nastope na spomladanskih klasikah, svetovno prvenstvo pa nam je malo v napoto," je povedal Pidcockov trener Kurt Bogaerts. "Že pred časom smo se odločili, da Toma na prvenstvu ne bo," je še dodal.

Za Het Nieuwsblad je Pidcock pojasnil, da je svetovno prvenstvo v ciklokrosu letos zanj prepozno. Februarja se bo že moral povsem osredotočiti na pripravo na marčevske klasike. Prva v njegovem programu za sezono 2023 je italijanska Strade Bianche, ki bo 4. marca. Na tej bodo dirkali tudi Slovenci Tadej Pogačar (UAE Emirates), Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Jan Tratnik (Jumbo-Visma).

