V živo: Tadej Pogačar ostal brez pomembnega pomočnika

Sobota prinaša prvi kolesarski vrhunec sezone 2026, prvi spomenik, dirko Milano–Sanremo, na kateri prav vsi pričakujejo epski slovensko-nizozemski spopad Tadej Pogačar – Mathieu van der Poel. Slovenske barve bodo branili še zmagovalec te spomladanske klasike iz leta 2022 Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Pogačarjev pomočnik pri UAE Emirates - XRG Domen Novak ter nekoliko presenetljivo tudi Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe). 117. "La Classicissima di primavera" se je z zaprto vožnjo v Pavii začela ob 10. uri, na cilju v Sanremu najboljše pričakujejo okoli 17. ure.

Milano–Sanremo, potek dirke: 78 km do cilja: V času, ko je glavnino vlekla van der Poelova ekipa Alpecin - Premier Tech je prednost ubežnikov narasla skoraj na sedem minut, nato je Pogačar na čelo poslal Domna Novaka, ki je dvignil tempo. Razlika zdaj pada in v tem trenutku znaša le še dobrih šest minut. 109 km do cilja: Deveterica ubežnikov ima zdaj pet minut prednosti pred glavnino. Pravkar pa se je končala ženska dirka Milano - Sanremo, v ciljnem šprintu pa se je zmage veselila Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx - Protime). ⚡ The effort of all efforts, and Lotte Kopecky takes her first Primavera!



140 kilometrov do cilja: Po spustu s Turchina situacija ubežne skupine ostaja bolj ali manj nespremenjena, prednost znaša 2 minuti in 14 sekund. 163 kilometrov do cilja: Začenja se vzpon čez prelaz Turchino. Favoriti prevzemajo mesta v ospredju glavnine.



200 kilometrov do cilja: Deveterica ubežnikov ohranja velik del svoje prednosti, po prvi tretjini dirke ta znaša nekaj več kot 2 minuti in pol. 235 kilometrov do cilja: Skupino ubežnikov, ki ima slabe 3 minute prednosti, sestavljajo Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi, Manlio Moro (Movistar), Andrea Peron, David Lozano (Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Picnic PostNL), Dario Igor Belletta in Mirco Maestri (Polti VisitMalta).



240 kilometrov do cilja: Tadej Pogačar je ostal brez pomembnega pomočnika. Jan Christen po padcu zaključuje z dirko, utrpel naj bi zlom ključnice.



290 kilometrov do cilja: Manjša skupina kolesarjev je takoj poskusila s pobegom, prednost pred glavnino znaša 46 sekund. 300 kilometrov do cilja: Začetek najdaljše enodnevne dirke v sezoni.



The longest race of the year is upon us. #MilanoSanremo

Kaj je pred dirko za bralce Sportala povedal Domen Novak?

Na vrsti je prvi spomenik kolesarske sezone in Tadej Pogačar zmago na dirki Milano–Sanremo lovi že pet let. Ker gre za specifično dirko, brez zahtevnih klancev, na katerih bi lahko zlomil konkurente, se mu zmaga vztrajno izmika. Lani in predlani je bil tretji, tekmece je poskušal s pomočjo močne podporne ekipe zlomiti na zaključnih vzponih na Cipressi in Poggiu in tudi letos ima najbrž podoben načrt.

Slovenskega superzvezdnika so letos že nekajkrat opazili na treningu na zaključku trase, kjer je postavljal rekordne čase na omenjenih klancih, a na strupen tempo se je dobro pripravil tudi Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech), ki je Sanremo osvojil že dvakrat, v letih 2023 in 2025.

Letos je trasa dolga 298 kilometrov, najrazburljivejše dogajanje bo najbrž kot vedno šele v zaključnih 30 kilometrih. Pogačar je na dirko prišel z močno ekipo UAE Emirates - XRG, v kateri so Mehičan Isaac del Toro, Švicar Jan Christen, Američan Brandon McNulty, Avstrijec Felix Grossschartner, Belgijec Florian Vermeersch in Slovenec Domen Novak.

Lani je Pogačarjeva ekipa tempo navila na Cipressi, sam je silovito nadaljeval na Poggiu, a se mu ni uspelo otresti van der Poela, na spustu v Sanremo pa je dvojico ujel še domači adut Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in nato v šprintu osvojil drugo mesto. Leto pred tem se Pogačarju na Poggiu ni uspelo otresti šprinterjev Jasperja Philipsena in Michaela Mathewsa.

Prvo selekcijo glavnine utegnejo Pogačarjevi letos opraviti že na treh vrhih (tre Cappi), treh kratkih klancih, Capo Mele (1,9 km/4,2 %), Capo Cerve (1,9 km/2,8 %) in Capo Berta (1,8 km/6,7 %), ki kolesarje čakajo 52, 48 in 39 kilometrov pred ciljem, a odločilna bosta zagotovo spet Cipressa (5,6 km/4,1 %) 21 kilometrov pred ciljem ter Poggio di Sanremo (3,6 km/3,7 %) 5,5 kilometra pred ciljem.

Leta 2022 je Matej Mohorič odločilni napad na prvo slovensko zmago v zgodovini tega spomenika sprožil na spustu s Poggia. Kaj podobno vratolomnega bi lahko poskusil ponovno, kandidat za tovrsten podvig pa je tudi britanski mojster spuščanja Tom Pidcock (Q36.5), a je pogoj za to, da pred tem preživita hud tempo favoritov v klanec. Enako velja za bolj klasične šprinterje, ki bi se lahko nato borili za zmago na Via Romi, Philipsena, Ganno, Christopha Laporta in podobne.

Vremenska napoved za čas dirke je dobra, obstaja nekaj malega možnosti dežja, meteorologi pa ne napovedujejo prav močnega vetra. Ta sicer na klancih tako ali tako ne bi igral pomembnejše vloge, bi pa lahko kolesarje izčrpaval na ravnini.

