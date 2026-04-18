35-letni avstralski kolesar Michael Matthews je na družbenih omrežjih sporočil, da se je po hudem padcu in številnih poškodbah, ki jih je staknil v začetku marca na treningu, končno spet vrnil na kolo.

Michael Matthews, moštveni kolega Luke Mezgeca v ekipi Jayco AlUla, je sezono 2026 začel z odličnimi predstavami v Španiji, med drugim tudi z zmago na enodnevni dirki GP Castellon, nato pa je 5. marca grdo padel na treningu. Med drugim si je poškodoval obe zapestji, zaradi česar je moral izpustiti dirko Pariz–Nica in spomladanske klasike, kjer je bil v preteklosti reden gost in pogosto tudi eden glavnih protagonistov.

Danes je na družbenem omrežju Instagram razkril, da so bile poškodbe precej hujše, kot je bilo javnosti znano. "Na levi roki sem imel odprti zlom, prerezane kite v palcu, zlomljeno zapestje in zlomljen palec, zato sem potreboval dve različni operaciji. Prvo so mi opravili takoj v Italiji zaradi leve roke. Po nekaj dneh v Italiji smo odleteli v Belgijo, kjer so operirali kite na desnem palcu." Mimogrede, operiral ga je isti kirurg, ki je leta 2023 operiral Pogačarja, ko si je na dirki Liege–Bastogne–Liege zlomil zapestje.

Foto: Instagram Utrpel je tudi poškodbo obraza. "Imel sem tudi zlom sinusa v obrazu, šivi se še vedno celijo."

Priznal je, da je bilo zadnjih šest tednov zelo napornih, a da gre stanje na bolje. "To je bil dolg proces. Minilo je šest tednov od nesreče. Skoraj v celoti sem povrnil gibljivost prstov, kar me zelo veseli."

V družbi Urške Žigart in Tadeja Pogačarja Povedal je še, da je po obdobju brez vadbe in nato treningih na trenažerju zdaj znova na cesti. "Tri tedne nisem smel nič trenirati, kar je bilo zame zelo težko. Nato sem lahko začel s hitrejšo hojo in nekaj vajami v telovadnici, da sem ohranil mišice na nogah. Po štirih tednih sem se lahko vrnil na sobno kolo in Zwift ter opravil nekaj dobrih, čeprav krajših treningov. Zdaj sem tretji dan nazaj na cesti. Na rokah imam še vedno opornice, a najpomembneje je, da sem spet na kolesu."

Glede na fotografije, ki jih je objavil na Instagramu, je lažji trening opravil tudi v družbi prijateljev Tadeja Pogačarja in Urške Žigart, s katerima so v Monaku redno v stiku.

To ni prvi daljši premor za izkušenega Avstralca v zadnjem obdobju. Lani junija je med višinskimi pripravami utrpel pljučno embolijo, zaradi katere je moral izpustiti Dirko po Franciji, na tekmovanja pa se je vrnil šele konec avgusta.

Poškodovan je tudi Mezgec, ki si je na enodnevni belgijski klasiki Scheldeprijse zlomil rebra.

