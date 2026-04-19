S. K., STA

Amstel Gold Race 2026

Evenepoel v ciljnem šprintu boljši od Skjelmoseja

S. K., STA

Remco Evenepoel | Remco Evenepoel je osvojil Amstel Gold Race. | Foto Guliverimage

Remco Evenepoel je osvojil Amstel Gold Race.

Foto: Guliverimage

Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull BORA Hansgrohe) je zmagovalec jubilejne šestdesete kolesarske dirke Amstel Gold Race. V ciljnem sprintu je za zmago premagal Danca Mattiasa Skjelmoseja (Lidl Trek), a katerim sta skupaj prevozila zadnjih 20 kilometrov.

Evenepoel je v odsotnosti slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja upravičil status prvega favorita na 257,2 kilometra dolgi preizkušnji od Maastrichta do Valkenburga in po lanskem tretjem mestu tokrat prišel do zmage, 11. belgijske na tej klasični preizkušnji.

Dosegel je sedmo zmago v sezoni in 74. v karieri. Lanski presenetljivi zmagovalec Skjelmose pa se je moral tokrat zadovoljiti z drugim mestom.

V sprintu glavnine, ki je zaostala skoraj dve minuti, si je tretje mesto na dirki privozil Francoz Benoit Cosnefroy (UAE Emirates).

Odlično delo je za Evenepoela opravil Jan Tratnik, ki je 47 kilometrov pred ciljem s hudim tempom pripravil teren za napad svojega belgijskega kapetana. Izkušeni Idrijčan je v cilj prišel na 89. mestu, 7:43 za zmagovalcem.

Najboljši Slovenec je bil danes Gal Glivar (Alpecin - Premier Tech), ki je zasedel 18. mesto (+ 2:55). Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) je bil 60. (4:22).  

Results powered by FirstCycling.com

