Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

22. 4. 2026,
16.29

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Sreda, 22. 4. 2026, 16.29

9 minut

Valonska puščica 2026

Izjemni Seixas upravičil vlogo favorita na Valonski puščici

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Paul Seixas, Valonska puščica 2026 | Paul Seixas je osvojil Valonsko puščico. | Foto Ana Kovač

Paul Seixas je osvojil Valonsko puščico.

Foto: Ana Kovač

Francoski najstnik Paul Seixas (Decathlon) je upravičil vlogo glavnega favorita na 90. Valonski puščici. Konkurenco je na 200-kilometrski klasiki, ki se je začela v Herstalu, strl na zaključnem vzponu na Mur de Huy in postal najmlajši zmagovalec te belgijske klasike.

Seixas je na zaključnem vzponu na Mur de Huy (1,4 km/9 %) konkurenco strl s šprintom v zadnjih 500 metrih na najstrmejšem delu, drugo mesto je osvojil Švicar Mauro Schmid (Jayco AlUla), tretje pa Britanec Ben Tulett (Visma | Lease a Bike).

Od treh slovenskih predstavnikov je bil najboljši Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech), z zaostankom 37 sekund je zasedel 34. mesto. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil z zaostankom dveh minut in sekunde 66., Jan Tratnik (Red Bull-Bora hansgrohe) pa je z zaostankom dveh minut in 18 sekund zasedel 71. mesto.

Tratnik je spet opravljal izjemno delo narekovalca tempa za svojega kapetana Jaija Hindleyja, Idrijčan je glavnino vodil vse do začetka zaključnega klanca, a Avstralec ni najbolje izkoristil izhodišča, dirko je končal tik pred Glivarjem na 33. mestu. 

Eden od favoritov za zmago, Švicar Marc Hirschi (Tudor), je odstopil po padcu 19 kilometrov pred ciljem. Tudi Belgijec Tim Wellens (UAE Emirates – XRG) dirke ni končal, slab dan je imel nekdanji svetovni prvak, Francoz Julian Alaphilippe (Tudor), ki je odstopil 37 kilometrov pred ciljem.

Seixas letos podira mejnike, danes je ob svojem krstu na Valonski puščici, prišel še do svoje sedme profesionalne zmage, v nedeljo pa se bo na zadnjem spomeniku pomladi, dirki Liege – Bastogne – Liege, pomeril s Tadejem Pogačarjem in Remcom Evenepoelom. Pogačar je sicer na Valonski puščici slavil lani in leta 2023, v Liegu pa bo branil lansko zmago.  

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

Paul Seixas
Sportal "Ob odsotnosti Pogačarja Seixasu ni para"
Jan Tratnik Matej Mohorič Matej Mohorič Paul Seixas Valonska puščica
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

