avtosalon Peking 2026 Volkswagen

Četrtek, 23. 4. 2026, 0.07

Avtosalon Peking 2026

Razkritje v Pekingu: Volkswagen želi Kitajce prepričati s cenejšimi avtomobili #foto

Volkswagen Kitajska | To je koncept jetta X - Volkswagnova smer velikoserijske prodaje na Kitajskem. | Foto Volkswagen

To je koncept jetta X - Volkswagnova smer velikoserijske prodaje na Kitajskem.

Foto: Volkswagen

Volkswagnov večer v Pekingu v znamenju razkritje nove strategije kitajske znamke Jetta - s cenejšimi električnimi in priključnimi hibridi želijo spet povečati prodajo na največjem trgu na svetu. Koncept jetta X je vsaj malo - tako po obliki kot zasnovi - podoben evropskim daciam.

Volkswagen je pred začetkom letošnje avtomobilske razstave v Pekingu pokazal nove načrte za vnovično povečanje prodaje na največjem avtomobilskem trgu. Ključna za novo rast naj bi bila znamka Jetta, ki bo usmerjena v cenovno dostopna vozila - večina bo električnih. Poleg tega so razkrili tudi serijski model ID.unyx 09, ki so ga v dveh letih razvili skupaj z Xpengom, in model ID.aura T6. Osnova zanj je lokalno razvita platforma CEA.

Nekoč vodilna pozicija na trgu, zdaj tretje mesto

Največji evropski proizvajalec je dolgo prevladoval na kitajskem trgu, zdaj pa so jih prehiteli tako pri BYD kot tudi Geelyju. Prodaja avtomobilov z bencinskimi motorji se še naprej krči, za Volkswagnove električne modele pa ni toliko zanimanja kot bi si želeli v Wolfsburgu. Nov zagon sicer poskušajo doseči prek novih modelov, ki so jih razvili na osnovi nove kitajske platforme.

Toda od lanskega poletja so mesečni rezultati pod tistim, kar so v enakem obdobju dosegli lani. Prejšnji mesec so Kitajcem prodali 125 tisoč avtomobilov, februarja 100 in januarja 160 tisoč. V zadnjem letu je bil najboljši izkupiček lani julija s 175 tisoč prodanimi avtomobili.

Znamka Jetta se elektrificira in ponuja cenovno dostopnejša baterijska vozila

Znamka Jetta deluje pod okriljem skupnega podjetja Volkswagen-FAW in je od leta 2019 prodajala cenejše avtomobile z bencinskimi motorji. Zdaj bodo dodali tudi priključne hibride in električne avtomobile. Poudarek bo na nizki ceni in enostavnosti. V Pekingu so pokazali koncept jetta X, kjer se je težko izogniti primerjavi z evropsko Dacio. Do leta 2028 bodo razkrili pet novih modelov, od tega bodo štirje priključni oziroma baterijski (NEV) in en z bencinskim motorjem.

