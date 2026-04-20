S. K.

20. 4. 2026,
20.10

16 minut

Paul Seixas Valonska puščica

Valonska puščica

"Ob odsotnosti Pogačarja Seixasu ni para"

Paul Seixas | Paul Seixas na svojo prvo Valonsko puščico prihaja kot favorit za zmago. | Foto Guliverimage

"Na dirko gre po zmago, in ker tam ne bo Pogačarja, ne vidim razloga, da mu ne bi uspelo," o možnostih mladega francoskega fenomena Paula Seixasa na sredini Valonski puščici pravi njegov starejši rojak, nekdanji profesionalni kolesar, zdaj pa šef ekipe B&B Hotels – KTM Jerome Pineau. Seixasu na trasi, ki mu je pisana na kožo, ne bi bil kos niti Remco Evenepoel, je še poudaril Pineau, a Belgijca na dirki tako ali tako ne bo. Kot Tadej Pogačar se bo osredotočil na priprave na nedeljski spomenik Liege–Bastogne–Liege.

V sredo se bo v Belgiji odvila že 90. Valonska puščica, druga od ardenskih klasik, ki bo letos na slabih 209 kilometrih od Herstal do Mur de Huyja postregla s slabimi tri tisoč višinskimi metri. Po zmagi na Dirki po Baskiji bo v akciji spet senzacionalni francoski najstnik Paul Seixas (Decathlon), ki na dirko kljub rosnim 19-letom prihaja kot velik favorit za zmago.

Sploh ob dejstvu, da na letošnji Valonski puščici ne bo Tadeja Pogačarja in Remca Evenepoela. Slovenec in Belgijec se pripravljata na nedeljski zadnji spomenik spomladanskega dela sezone, dirko Liege–Bastogne–Liege, na kateri bo dirkal tudi Seixas. Valonska puščica bo za mladega asa tako tudi ogrevanje za nedeljski spektakel.

Pred Seixasom sta ta teden izziva, ki se ju ni lotil še nikoli, a vsaj na Valonsko puščico kljub temu ne prihaja kot kakšen avtsajder, pač pa kar kot osrednji favorit za zmago, čeprav se bo tam soočil s prekaljenimi profesionalci, specialisti za enodnevne dirke, kot so Lenny Martínez, Mattias Skjelmose, Romain Grégoire, Kévin Vauquelin, Christian Scaroni, Pello Bilbao, Mauro Schmid, Marc Hirschi … pa tudi Matej Mohorič.

Foto: Guliverimage

Bo v Liegu izzval Pogačarja?

Za Jeroma Pineauja vseeno ni dileme, trasa puščice je po njegovem mnenju Seixasu pisana na kožo, dirka ni predolga, pa tudi odločilni klanec Mur de Huy mu ustreza. "Za ta klanec potrebuješ eksplozivnost in moč. Vem, da se je za to dirko posebej pripravil, zato ga vidim kot zmagovalca," je povedal za RMC Sport. Letos se je Seixas že izkazal na enodnevnih dirkah, konec februarja je slavil na klasiki Faun-Ardèche, v začetku marca pa je na Strade Bianche premoč priznal le Pogačarju.

Po nadvse suvereni Seixasovi predstavi na Dirki po Baskiji, na kateri je do skupne zmage prišel s tremi etapnimi zmagoslavji, pa Pineau upa še, da bo v nedeljo v Liegu mladi francoski up konkurenčen tudi Pogačarju in Evenepoelu. "Resnično se veseli dirke. Verjame, da je od dirke Strade Bianche veliko napredoval, da bo lahko s Pogačarjem prišel daleč in ga morda celo premagal," pravi.

