Gregor Pavšič

Četrtek, 23. 4. 2026, 0.07

Prenova: BMW i7

BMW je prenovil "sedmico" in jo najprej pokazal Kitajcem #foto

BMW je nadgradil model i7 z elementi “neue klasse”, prilagodil baterije, vsaj pri hitrem polnjenju pa avtomobil zaostaja za nekaterimi tekmeci. Po standardu WLTP od 600 do 700 kilometrov dosega.

BMW je model i7 tehnično nadgradil, čeprav ta še vedno temelji na starejši platformi CLAR in peti generaciji električnega pogona. Z novo baterijsko zasnovo ga umeščajo v nekakšno vmesno razvojno fazo, ki jo interno označujejo kot »generacijo 5.5«. Ključna sprememba je na področju baterije, ki prinaša opazne izboljšave pri dosegu in polnjenju.

Dobil je pomembne elemente zasnove "neue klasse"

Dosedanjo baterijo s prizmatičnimi celicami in kapaciteto 101,7 kWh je nadomestil nov sklop z večjimi cilindričnimi celicami, povzeti iz prihajajoče arhitekture Neue Klasse (Gen6). Te so nameščene v dnu vozila, skupna uporabna (neto) kapaciteta pa zdaj znaša 112,5 kWh, kar pomeni več razpoložljive energije za vožnjo.

Napredek je opazen tudi pri polnjenju. Najvišja moč se je zvišala z 200 na 250 kW, vendar BMW še naprej poudarja pomen optimizirane polnilne krivulje namesto zgolj konične vrednosti. V praksi to pomeni hitrejše in bolj učinkovito polnjenje v realnih pogojih.

Po navedbah proizvajalca posodobljeni i7 za polnjenje od 10 do 80 odstotkov potrebuje 29 minut, kar je pet minut manj kot pri prejšnji različici. Kljub izboljšavam pa model še vedno zaostaja za najnovejšo generacijo 800-voltnih električnih vozil, ki omogočajo še krajše čase polnjenja.

Na voljo bodo različice 50 xDrive, 60 xDrive in M70 xDrive, ki imajo vse štirikolesni pogon in sistemsko moč od 335 do 500 kilovatov. Najzmogljivejši ima več kot tisoč njutonmetrov navora, a bo v Nemčiji tudi stal od 181 tisoč evrov naprej. Osnovni i7 bo okrog 60 tisoč evrov cenejši. Vse različice so za zdaj električne.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.