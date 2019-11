McLaren se podaja v kolesarski svet

Na Sporto konferenci v Portorožu je predstavnik iz McLarna John Allert potrdil, da se bosta avtomobilistični in kolesarski svet združila. Najbolj zaslužna, da se bo to sodelovanje zgodilo, sta bahrajnska šejka, brata. Eden vlaga v McLaren, drugi v kolesarsko ekipo Bahrain-Merido, pri kateri bo v novi sezoni kolesarilo pet Slovencev − Matej Mohorič, Grega Bole, Jan Tratnik, Domen Novak in Luka Pibernik.

Sodelovanje bo temeljilo na izdelavi koles, s katerimi bi radi prevetrili kolesarski svet. Druga podaljšana roka bahrajnskih bratov je Slovenec Milan Eržen, ki je najbolj zaslužen za to, da se je ekipa Bahrain-Merida leta 2017 sploh ustanovila.

Bahrajnska brata sta jih dala v sobo in sodelovanje se je začelo

Bahrajnski šejk Nasser bin Hamad al Khalifa se je med drugim odločil za vlaganje tudi iz prav posebnega razloga. Na cilju dirke po Franciji je namreč videl dubajskega šejka. "Vprašal me je, kaj on počne tu. Rekel sem mu, da je morda tu zaradi ekipe. Takoj je bil za to, da jo ustanovimo, ampak morali smo biti prvi. Kmalu smo imeli 16 milijonov na računu in Vincenza Nibalija," je dejal Eržen.

O začetkih sodelovanja z McLarnom pa je dejal: "Leta 2018 sem šel do Johna. Dva bahrajnska brata sta nas dala v eno sobo in rekla, da se moramo dogovoriti, kako bomo sodelovali. Zdaj smo tu."

Po mnenju Eržena se je zanje najboljša stvar zgodila, ko se je letos iz ekipe Sky umaknil glavni pokrovitelj Sky. "John in jaz sva skušala k nam pripeljati ustvarjalca ekipe Sky Roda Ellingwortha. John je njegov zelo dober prijatelj, hitro smo se dogovorili. To je bilo ključno za našo prihodnost."

Cilji Bahrain-Meride so visokoleteči. Velika želja je, da bi osvojili znameniti Tour de France: "Francoska dirka je kot velika nagrada Monaka v formuli 1. Naša vizija je, da zmagujemo na najvišji ravni. To je dirka po Franciji. Želimo biti na najvišji ravni."

McLaren bo z Bahrain-Merido sodeloval na več segmentih. Ob razvoju koles bo z znanjem pomagal kolesarjem tudi pri telesni in psihološki pripravi, pomagati bo skušal osebju pri servisu, pripravi opreme …

Eržen, ki je desna roka lastnika Bahrain-Meride, se na Sporto konferenci ni mogel izogniti vprašanju, ali bo v prihodnosti v svojo moštvo pripeljal slovenskega zvezdnika, najboljšega kolesarja leta 2019, Primoža Rogliča.

"Je briljanten kolesar. Poskušali smo ga prepričati. Odločil se je, da bo ostal v Jumbu. Nismo slovenska ekipa, smo bahrajnska. Smo multinacionalna ekipa. Vedno smo odprti. Ne samo za dogovor s Primožem, ampak z vsemi najboljšimi," je dejal.

V novem letu bo ob odhodu Nibalija kolesar za tritedenske dirke Španec Mikel Landa, ki je prišel iz Movistarja, po mnenju Eržena pa mu trasa francoskega Toura zelo ustreza.