Slovenski kolesar po zlomu lopatice končal Vuelto

"Izvid rentgenskega slikanja je pokazal, da ima kolesar komplicirani zlom lopatice. Operacije ne bo potreboval, kost pa se bo celila nekaj tednov," je po podrobnejšem pregledu v Pamploni sporočil zdravnik moštva Simone Uliari.

Unfortunately, @matmohoric will not start the third stage of @lavuelta after crashing on yesterday’s stage and suffering a compound fracture of the scapula.



