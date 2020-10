Bo Roglič letos sploh še slekel rdečo majico?

"Še en lep rezultat po težkem dnevu," je po drugi etapi Vuelte v svojem slogu novinarjem v Španiji razlagal nosilec rdeče majice vodilnega Primož Roglič. Spet je hvalil svoje moštvene kolege pri Jumbo-Vismi in izpostavil ekipo Movistar kot enega najnevarnejših tekmecev na dirki. To je potrdil njen član Marc Soler, ki je dobil današnjo drugo etapo, medtem ko v skupnem seštevku Rogliču najtesneje sledi Irec Daniel Martin iz moštva Israel StartUp Nation.

Po dveh dneh dirkanja na španski pentlji ima lanski zmagovalec Roglič pred Martinom devet sekund prednosti v skupnem seštevku, današnji etapni zmagovalec Soler pa je na desetem, prvi z več kot minuto zaostanka (+ 1:04) za 30-letnim Kisovčanom.

Jumbo Visma nadzorovala dogajanje

"Zelo sem vesel, da dirkamo na mojih domačih cestah. To je bila etapa, ki sem si jo res močno želel dobiti, cesto smo preučevali cel teden," je po svoji prvi zmagi na eni od tritedenskih dirk povedal Soler, ki se je danes favoritom odpeljal na spustu z vrha San Miguela. "Zaslužil si je zmago," pa je priznal Roglič, danes drugi v etapi, zadovoljen, da za zdaj vse poteka po načrtu. "Vedeli smo, da je Movistar izjemno močan in to smo danes tudi občutili. Dobro so dirkali, mi pa smo odlično opravili posel in nadzorovali dogajanje."

Bo rdečo majico letos sploh še slekel? Foto: Luis Angel Gomez ©PHOTOGOMEZSPORT2020

"Nekaj živčnosti je bilo zaradi vetra in težkega zadnjega vzpona"

Vselej vljudni Roglič se je spet zahvaljeval moštvenim kolegom, ki so ga cel dan držali v odličnem položaju in stran od nevarnosti, po težavah Toma Dumoulina pa se je najbrž že dokončno izkazalo, da bo slovenski državni prvak glavno orožje Jumbo-Visme na zadnji tritedenski dirki sezone. "Nekaj živčnosti je bilo zaradi vetra in težkega zadnjega vzpona," je sicer priznal slovenski šampion, a v najtežjih delih etape tekmecem pokazal, da ga bodo letos le stežka premagali. Nekateri strokovnjaki menijo, da lahko Roglič rdečo majico nosi celo od prvega do zadnjega dne Vuelte.

Marc Soler: To je bila etapa, ki sem si jo res močno želel dobiti. Foto: Luis Angel Gomez ©PHOTOGOMEZSPORT2020

Se lahko Rogliču še enkrat zgodi "Tadej Pogačar"?

Jutri bo na sporedu še ena zahtevna in zanimiva etapa, začela se bo v Lodosi, po 166 kilometrih pa končala z vzponom na La Laguno Negro de Vinueso, na nadmorski višini 1700 metrov. Zaključni vzpon bo dolg 8,6 kilometra, s tem pa nova priložnost, da se premeša vrstni red, saj razlike med najboljšimi niso velike.

🇪🇸 Etapa 2 | #LaVuelta20@solermarc93 se ha exhibido para lograr su primera victoria en una grande en las tierras de su @Movistar_Team, que ha dado batalla. @rogla bonifica y se mantiene con La Roja.



⬇️Revive los mejores momentos en este resumen⬇️ pic.twitter.com/H8uRUCrYeO — La Vuelta (@lavuelta) October 21, 2020

Roglič, kot že rečeno, brani devet sekund prednosti pred Danom Martinom, tretji je zmagovalec lanskega Gira, Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos), ki zaostaja 11 sekund, sledita Kolumbijec Jhoan Esteban Chaves (Mitchelton Scott) in Španec Enric Mas (Moovistar) s 17 sekundami zaostanka, pa nato Britanec Hugh John Carthy (EF Pro Cycling) z 20, peto in šesto mesto pa zasedata Rogličeva najmočnejša pomočnika v klancih, Američan Sepp Kuss in Novozelandec George Bennett, kar le govori o moči Jumbo-Visme.

Roglič in nizozemska ekipa bodo, kot kaže, tudi v Španiji prevladovali, tako kot so na Dirki po Franciji, vprašanje je le, ali je v karavani kolesar, ki lahko kopira Tadeja Pogačarja, asa, ki je Zasavcu zmago vzel na kronometru v predzadnji etapi.

Preberite še: