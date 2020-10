Dan Martin do etapne zmage, Roglič spet drugi in ostaja v rdečem

166,1-kilometrska etapa od Lodose do Lagune Negre se je razvnela šele v zadnjem kilometru, na najstrmejšem delu ciljnega vzpona, ko so trije največji favoriti stopili na plin. Z napadom v zadnjih metrih etape je začel Irec Dan Martin, sledila pa sta mu vodilni Roglič in nosilec pikčaste majice najboljšega hribolazca, Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadier). Martin je prišel do etapne zmage, Roglič in Carapaz sta ciljno črto prečkala takoj za njim, tako so na časovne razlike vplivale le bonifikacijske sekunde.

Etapa 3 - Stage 3 | #LaVuelta20 🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @DanMartin86 gracias a @CarrefourES 🇬🇧 Live the last km. of Dan Martin's victory thanks to @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/W9CCr3rBNG

Martin jih je za zmago dobil 10, Roglič šest, zato je Irec v skupnem seštevku zmanjšal zaostanek za Rogličem na pet sekund, tretji je Carapaz s 13 sekundami zaostanka.

Jutrišnja 191-kilometrska četrta etapa (Garray. Numancia – Ejea de los Caballeros) bo hribovita, a brez kategoriziranih klancev. Začela se bo devet minut po 13. uri.

Dirka po Španiji, potek 3. etape:

Cilj: Irec Dan Martin je v ciljnem šprintu največjih favoritov prišel do etapne zmage, Primožu Rogliču je odščipnil štiri sekunde na račun bonusa za zmago. Zasavec je namreč ciljno črto prečkal na drugem mestu, zdaj v skupnem seštevku pred Martinom vodi s petimi sekundami naskoka.

3 km do cilja: favoriti le pazijo drug na drugega, napadov ni, vodilna četverica pa ohranja 26 sekund prednosti.

8 km do cilja: kolesarji se že vzpenjajo na Laguno Negro (I. kategorija, 1.735 m.n.v., 8.6 km vzpona s 5,8 % povprečnega naklona), v vodstvu še zmeraj vztraja špansko-francoska četverca z nekaj deset metri prednosti pred glavnino.

15 km do cilja: prednost ubežne četverice se vztrajno topi, padla je celo na vsega 13 sekund, pa je glavnina popustila in ji spet dovolila malo večjo razliko, zdaj pa je pri približevanju ciljnemu vzponu - zadnjih devet kilometrov etape - spet padla na vsega nekaj sekund. Kolesarji Movistarja, Israel StartUp Nation, Astane in Ineosa, ki kolesarijo na čelu glavnine, imajo ubežnike ves čas na očeh.

18 km do cilja: pred začetkom vzpona so bile na voljo še točke na letečem cilju v Vinuesi:

Leteči cilj, Vinuesa:

1. Saez 4 točke

2. Madrazo 2

3. Ferron 1

35 km do cilja: vodilni kvartet, dva Francoza in dva Španca, vzdržuje več kot minuto prednosti pred glavnino, tudi v tej skupini ni kolesarja, ki bi lahko premešal vrstni red v skupnem seštevku dirke, najvišje uvrščen je Ourselin, ki je v prvih dveh etapah pridelal več kot 24 minut zaostanka za Rogličem. Počasi se bliža začetek vzpona na Laguno Negro.

45 km do cilja: pobegniti je uspelo novi skupinici kolesarjev, Valentin Ferron, Paul Ourselin (oba Total Direct Energie), Hector Saez (Caja Rural-Seguros RGA), Angel Madrazo in Jesus Ezquerra (oba Burgos-BH) so si hitro privozili dobro minuto in pol prednosti pred glavnino, v kateri se favoriti pripravljajo na zaključni vzpon dneva. Ezquerra je kmalu zatem popustil in se spet pridružil glavnini.

56 km do cilja: bega je konec, pet ubežnikov je spet v glavnini.

As the race gets to the final 40km the weather is 14°C with light wind and an overcast sky - but no rain. The intermediate sprint at Vinuesa and the La Languna Negra Cat 1 climb await them. #lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/wzfkxcfd8i — letourdata (@letourdata) October 22, 2020

60 km do cilja: moštvi Astana in Movistar sta na čelu glavnine prevzeli diktiranje tempa, prednost ubežnikov se je hitro stopila in zdaj znaša le še 13 sekund, bega bo kot kaže kmalu konec.

80 km do cilja: glavnina je s prvim kategoriziranim klancem dneva opravila dve minuti in 30 sekund za ubežniki, med temi je tri točke pobral Tosh Van der Sande. Na čelu glavnine največ časa preživijo kolesarji Jumbo Visme.

Rezultati gorskega cilja, Puerto de Oncala:

1. Van der Sande 3 točke

2. Smit 2

3. Bagüez 1

85 km do cilja: na čelu glavnine Jumbo Vismi pri narekovanju tempa pomagajo še nekateri kolesarji moštev EF Pro Cycling in Israel StartUp Nation, člani Movistarja so ves čas zraven, a se ne izpostavljajo. Prednost ubežne peterice je padla na tri minute in 23 sekund.

90 km do cilja: kolesarji se vzpenjajo na Puerto de Oncala, ubežniki 4:10 pred glavnino.

99 km do cilja: kolesarji se bližajo začetku prvega vzpona dneva, Puerto de Oncala (III. kat, 1.457 m.n.v., 17 km pri 2,6 % povprečnega naklona), ubežniki imajo 4:20 prednosti pred glavnino.

127 km do cilja: prednost ubežnikov se je stabilizirala pri nekaj prek treh minut, trenutno je 3:25, vselej nekoliko pade, ko na čelu glavnine tempo diktira Rogličeva Jumbo-Visma.

The Break got away right from the line and has already managed to build a 3'37" gap on the Peloton by km20 🚀#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/yuyYn2ZGHD — letourdata (@letourdata) October 22, 2020

150 km do cilja: prednost ubežnikov je nartasla na tri minute in 20 sekund, med peterico pa ni takega, ki bi bil nevaren najboljšim v skupnem seštevku, Bagües je med njimi najbolje uvrščen, pred današnjo etapo je zasedal 58. mesto, s 23:37 zaostanka za vodilnim Rogličem.

158 km do cilja: danes je pobeg uspel že zelo zgodaj v etapi, kmalu po startu se je uspelo odlepiti peterici, Britancu Marku Donovanu (Sunweb), Belgijcu Toshu Van der Sandeju (Lotto Soudal), Nizozemcu Nikiju Terpstri (Total Direct Energie), Špancu Aritzu Bagüesu (Caja Rural-Seguros RGA) in Južnoafričanu Willieju Smitu (Burgos-BH). Ubežniki imajo že dve minuti in pol prednosti pred glavnino.

Start: ob 13.15 so kolesarji prevozili "kilometer nič" in začeli s tretjo etapo letošnje Vuelte. Na startu danes ni bilo našega Mateja Mohoriča (Bahrain McLaren), ki si je pri včerajšnjem padcu zlomil lopatico, kot tudi ne francoskega asa Thibauta Pinota (Groupama FDJ), ki še vedno čuti posledice padca na letošnji Dirki po Franciji. Etapo je sicer začelo 170 kolesarjev.