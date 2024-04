Luka Mezgec Groenewegnu pomagal do tretjega mesta

Belgijec Tim Merlier (Soudal-Quick Step) je zmagovalec 112. izdaje enodnevne kolesarske klasike Scheldeprijs. Na trasi od Terneuzena do Schotena (205,3) ob reki Scheldt je slovenski as Luka Mezgec (Jayco-AlUla) svojemu moštvenemu kolegu Nizozemcu Dylanu Groenewegnu v zaključnem sprintu pomagal do tretjega mesta.