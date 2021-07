Novi "kanibal"? Iskrene pohvale tudi s strani legende.

Šestinsedemdesetletni Belgijec je o primerjavah z 22-letnim Pogačarjem spregovoril po petkovi etapi, njegove izjave pa je povzel kolesarski portal cyclingnews.com. Merckx, ki je sicer na Touru skupno slavil petkrat, je v Libournu gostoval predvsem zaradi morebitne rekordne etapne zmage Britanca Marka Cavendisha. S sprinterjem z otoka Man si namreč trenutno deli rekord 34 etapnih zmag na Touru, Cavendish pa bo jutri imel priložnost, da na Elizejskih poljanah sam zasede vrh.

Bo Cavendish v nedeljo popravil rekord legendarnega Belgijca po številu etapnih zmag na Touru? Foto: Guliverimage

"V njem vidim novega kanibala"

V izjavah je Merckx pohvalil tudi Pogačarja, ki ga je označil za "novega kanibala". Ta vzdevek se je Belgijca oprijel zaradi zares neusmiljenega dirkanja in neomajne želje po zmagah ob koncu šestdesetih in v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Z originalnim "kanibalom" Merckxom pa v tem desetletju primerjajo prav 22-letnika s Klanca pri Komendi. "V njem vidim 'novega kanibala'. Doslej je že osvojil en Tour in če bo vse potekalo normalno, bo imel kmalu ob svojem imenu drugega," je cyclingnews.com povzel izjavo slovitega Merckxa.

Slednji je na tritedenskih dirkah zmagal kar 11-krat, poleg petih zmag na Touru je prav tolikokrat dobil tudi Giro, enkrat pa Vuelto. Skupaj je v profesionalni karieri zbral neverjetnih 283 zmag. "Pogačar je izjemno močan. V njem v prihodnosti vidim serijskega zmagovalca dirke po Franciji. Če se ne bo zgodilo kaj neobičajnega, bi lahko Tour dobil več kot petkrat," je še dodal Belgijec.

"Res mi veliko pomeni, da sem bil tam z Merckxom"

Tadej Pogačar je včerajšnjo etapo preživel brez pretresov. Foto: Guliverimage Tudi Pogačar je bil navdušen, da se mu je na odru za zmagovalce v petek pridružil sloviti Belgijec. "Res mi veliko pomeni, da sem bil tam z Merckxom. Je eden junakov kolesarstva in stati ob njem na stopničkah je res noro," se je legendi kolesarstva poklonil Pogačar, ki je na francoski pentlji kljub temu, da letos nastopa šele drugič, slavil že na šestih etapah.

Sebe sicer ne vidi kot junaka kolesarstva, kar je poudaril tudi v petkovem pogovoru z organizatorji Dirke po Franciji. "Ne, ne bi rekel. Ne vidim se tako. Upam pa, da sem za kolesarstvo navdušil mlade."