Roglič potrdil odhod iz Jumbo-Visme, s Pogačarjem prvič po 441 dneh #Vživo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič in Tadej Pogačar prvič po lanskem Touru nastopata na isti dirki.

Primož Roglič in Tadej Pogačar prvič po lanskem Touru nastopata na isti dirki. Foto: Guliverimage

V italijanskem mestu Carpi se je ob 11.10 začela težko pričakovana dirka Giro dell'Emilia (204,1 km), na kateri bosta prvič po 441 dneh nastopila oba slovenska šampiona Tadej Pogačar in Primož Roglič. Drugi je tik pred startom potrdil, da s koncem sezone zapušča vrste Jumbo-Visme, več pa bo razkril 7. oktobra po zadnji dirki sezone, dirki po Lombardiji.

V italijanskem mestu Carpi, v pokrajini Modeni v deželi Emilija - Romanja, se je ob 11.10 začela dirka po Emiliji. Preizkušnja je zanimiva tudi zato, ker se bosta na njej prvič po lanskem Touru pomerila tudi oba najboljša slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič. Ta je tik pred startom potrdil, da s koncem sezone po osmih letih zapušča vrste Jumbo-Visme, več pa bo razkril 7. oktobra, po zadnji dirki sezone, dirki po Lombardiji.

Primož Roglič je tik pred startom dirke po Emiliji potrdil, da zapušča ekipo Jumbo-Visma:

V živo: Giro dell'Emilia (204,1 km):



145 km do cilja: Kolesarji se približujejo vznožju prvega vzpona današnje dirke, vzpona na Samone . Klanec bo dolg nekaj več kot šest kilometrov in ima 6.3-odstotni povprečni naklon.



152 km do cilja: Osmerica vztraja na čelu dirke, pred glavnino ima že 2:35 minuti prednosti oz. 1.8 kilometra. 160 km do cilja: Kaj je pred startom povedal prvi kolesar sveta Tadej Pogačar?







172 km do cilja: V ospredju se je izoblikovala ubežna skupina osmih kolesarjev, v kateri so Alex Bogna (Alpecin-Deceuninck Development Team), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Jacopo Mosca (Lidl-Trek), Floris De Tier (Bingoal WB), Mattia Bais (EOLO-Kometa), Marcel Camprubi (Q36.5 Pro Cycling Team), Emanuele Ansaloni in Matteo Montefiori (oba Technipes #inEmiliaRomagna). Pred glavnino imajo trenutno 1:57 minute prednosti. 11.10 - Kolesarska karavana, vključno s Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) in Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates), ki se je še včeraj ogreval na monociklu, je ob 11.10 startala v mestu Carpi.

Kaj prinaša Giro dell'Emilia?

Verjetno je prav Roglič tisti, ki najbolje pozna to italijansko dirko in zlasti zaključni vzpon San Luca (2,1 km, desetodstotni povprečni naklon), s katerim se je že večkrat v karieri spoprijel. Na prologu na Giru leta 2019 je pometel s konkurenco, dvakrat v letih 2019 in 2021 pa je tudi osvojil Giro dell'Emilio.

Lani je bil junak italijanske dirke Enric Mas, Tadej Pogačar pa je za Špancem takrat zaostal 11 sekund.

A San Luca ne bo edini klanec dneva, na katerega se bodo morali sicer povzpeti petkrat. Pred tem bosta še vzpona na Zocco in Monte Nonascoso. Ko bodo dosegli vrh zadnje omenjenega, jih čaka še skoraj 40 kilometrov vožnje do Bologne, ko bo pred kolesarje prišel kratek, a zahteven vzpon San Luca.

Prvih nekaj sto metrov te ikonične strmine je zelo zahtevnih, saj je tam 14-odstotni povprečni naklon. Cesta se nato nekoliko izravna, čeprav deset odstotkov še vedno ostaja zelo zahtevnih. Ko kolesarji prevozijo zadnji kilometer, sledi oster zavoj levo. Po nekaj ovinkih se začne nov del pekla s približno 400 metri pri več kot 12-odstotnem naklonu, v zaključku tega odseka pa bo celo 16-odstotni naklon.

Po strmem odseku bo najhujše mimo, saj se zadnjih 500 metrov cesta dviga pri šestih odstotkih. V zaključku dirke se bodo kolesarji še štirikrat ob bučni podpori ob progi povzpeli na San Luco – krog po Bologni bo dolg 9,3 kilometra. Po 204,1 kilometra bo znano, kdo bo junak italijanske klasike.

Kdo poleg naših šampionov še spada v krog favoritov za zmago? Pri UAE Emirates imajo ob Pogiju še Adama Yatesa, ki bi lahko iskal pot do uspeha. Ob njima bodo v kadru tudi Juan Ayuso, Diego Ulissi in Rafal Majka. Lanskoletni zmagovalec Enric Mas (Movistar) se bo hotel ponovno izkazati. Pri Jayco AlUla stavijo na Simona Yatesa. Francoz Pavel Sivakov, ki se poslavlja od Ineos Grenadiers, bi prav tako lahko skušal presenetiti, in njegov moštveni kolega Carlos Rodriguez. Nastopili bodo še Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Michael Woods (Israel - Premier Tech), Aleksander Vlasov, Lennard Kämna (oba (Bora-hansgrohe), nadarjeni Romain Gregoire (Groupama-FDJ), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Ben O'Connor (Ag2R Citröen), Giulio Ciccone (Lidl-Trek) …

Pisana zasedba se bo torej spopadla med seboj, ob pogledu na vsa ta imena pa si lahko ljubitelji kolesarstva že manejo roke, saj se obeta pravi spektakel na italijanskih tleh.