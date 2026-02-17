Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
17. 2. 2026,
13.25

Dirka po Združenih arabskih emiratih Remco Evenepoel

Torek, 17. 2. 2026, 13.25

1 ura, 15 minut

Dirka po Združenih arabskih emiratih, 2. etapa

Evenepoel v vodstvu na dirki po ZAE

STA

Remco Evenepoel | Evenepoel velja za glavnega favorita za zmago na dirki. | Foto Red Bull - BORA - hansgrohe

Evenepoel velja za glavnega favorita za zmago na dirki.

Foto: Red Bull - BORA - hansgrohe

Na kolesarski dirki po Združenih arabskih emiratih je danes v drugi etapi, posamični vožnji na čas, zmagal Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull BORA hansgrohe). Za šest sekund je premagal Britanca Josha Tarlinga (Ineos), tretji je bil Francoz Remi Cavagna (Groupama). Evenepoel je z današnjo zmago tudi prevzel skupno vodstvo na dirki.

Po prvi etapi je bil v vodstvu Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG), ki je dobil zaključni sprint uvodnega dejanja domače dirke svoje ekipe.

A danes ni bil kos Belgijcu; v vožnji na čas je bil šele 27., 42 sekund počasnejši kot Evenepoel, tako da je tudi izgubil majico vodilnega. Pred etapo je imel deset sekund naskoka, zdaj je padel na deseto mesto z 32 sekundami zaostanka. Najbližja zasledovalca pa sta tudi v skupnem seštevku danes drugo- in tretjeuvščena Tarling in Cavagna s šestimi in 12 sekundami zaostanka.

Evenepoel sicer velja za glavnega favorita za zmago na dirki, eden najhujših tekmecev pa naj bi bil prav del Toro.

Edini Slovenec na dirki Luka Mezgec (Jayco AlUla) je bil danes 97. (+ 1:23), skupno je na 94. mestu.

Slovenca Tadeja Pogačarja, lanskega zmagovalca in najboljšega še v letih 2021 in 2022 na tej dirki, tokrat ni na domači preizkušnji svoje ekipe emiratov. Sezono bo začel v začetku marca na Strade Bianche v okolici Sieni.

V sredo bodo kolesarji v Emiratih vozili tretjo etapo, 183 km dolgo preizkušnjo od Um al Kuvaina do Džebela Mobraha.

