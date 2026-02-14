Veter pokvaril spektakel, Matej Mohorič osmi na dirki po Murcii

Slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je dvodnevno dirko po Murcii končal na skupnem osmem mestu. Organizatorji so zaradi zahtevnih vremenskih razmer, oba dneva je pihal močan veter, izpeljali le petkovo prvo etapo, v kateri je slavil Španec Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG). S tem si je zagotovil tudi skupno slavje.

Za Marca Solerja je bila petkova zmaga 11., današnja v skupnem seštevku pa 12. v karieri. Enaintridesetletni Matej Mohorič je v skrajšani petkovi etapi debitiral v letošnji sezoni poklicnega kolesarstva, zasedel pa osmo mesto z zaostankom 1:01 minute.

Mohorič bo sezono nadaljeval v ponedeljek na klasiki Jaen, ki bo kolesarje na vse bolj priljubljeni dirki vodila po makadamskih odsekih oljčnih polj v pokrajini Jaen. Nato se bo od konca februarja posvetil sezoni klasik v Belgiji in Italiji.

Od Slovencev sta po Murcii nastopila tudi Erazem Valjavec (Soudal Quick-Step) in Žak Eržen (Bahrain-Victorious). Zasedla sta 103. oziroma 115. mesto.

Jan Tratnik je na enodnevni klasiki Figueira na Portugalskem osvojil 19. mesto. Foto: Guliverimage

Na današnji enodnevni klasiki Figueira na Portugalskem je bil Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) 19. Zmagal je domačin Antonio Morgado (UAE Team Emirates-XRG), za ekipo emiratov je bila to že deseta zmaga v sezoni.