Avtor:
STA

Sobota,
14. 2. 2026,
19.10

Osveženo pred

31 minut

Dvodnevna dirka po Murcii

Veter pokvaril spektakel, Matej Mohorič osmi na dirki po Murcii

STA

Matej Mohorič

Matej Mohorič je dvodnevno dirko po Murcii končal na skupnem osmem mestu.

Slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je dvodnevno dirko po Murcii končal na skupnem osmem mestu. Organizatorji so zaradi zahtevnih vremenskih razmer, oba dneva je pihal močan veter, izpeljali le petkovo prvo etapo, v kateri je slavil Španec Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG). S tem si je zagotovil tudi skupno slavje.

Sportal Novi predsednik kolesarske zveze o trasi EP še molči
Sportal Novi predsednik kolesarske zveze o trasi EP še molči

Za Marca Solerja je bila petkova zmaga 11., današnja v skupnem seštevku pa 12. v karieri. Enaintridesetletni Matej Mohorič je v skrajšani petkovi etapi debitiral v letošnji sezoni poklicnega kolesarstva, zasedel pa osmo mesto z zaostankom 1:01 minute.

Mohorič bo sezono nadaljeval v ponedeljek na klasiki Jaen, ki bo kolesarje na vse bolj priljubljeni dirki vodila po makadamskih odsekih oljčnih polj v pokrajini Jaen. Nato se bo od konca februarja posvetil sezoni klasik v Belgiji in Italiji.

Od Slovencev sta po Murcii nastopila tudi Erazem Valjavec (Soudal Quick-Step) in Žak Eržen (Bahrain-Victorious). Zasedla sta 103. oziroma 115. mesto.

Jan Tratnik je na enodnevni klasiki Figueira na Portugalskem osvojil 19. mesto. | Foto: Guliverimage

Na današnji enodnevni klasiki Figueira na Portugalskem je bil Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) 19. Zmagal je domačin Antonio Morgado (UAE Team Emirates-XRG), za ekipo emiratov je bila to že deseta zmaga v sezoni.

Primož Roglič Andora
Sportal Roglič ob srebru Nike Prevc: Solzne oči imaš. Lahko je ponosna!
Tadej Pogačar Komenda
Sportal Pogačar razkril incident: Počakate dve minuti ali mi pokažete sredinec?
Remco Evenepoel 2018
Sportal Oče Remca Evenepoela iskreno: Skoraj smo ga izgubili kot osebo
