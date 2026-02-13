Nekdanji odlični kajakaš Andraž Vehovar je pred 13 dnevi prevzel vodenje Kolesarske zveze Slovenije. Pravi, da se ni nameraval potegovati za ta položaj, a je temu botroval splet naključij. V telefonskem pogovoru za STA je na dan sestanka z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport poudaril, da o trasah evropskega prvenstva še ne sme govoriti.

Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo na sporedu od 3. do 7. oktobra, kot je na spletni strani zapisala Evropska kolesarska zveza (UEC).

Predstavniki te, na čelu s predsednikom Enricom Dalla Caso, se ravno te dni mudijo v Sloveniji, kjer poteka ogled glavne in rezervne trase, na katerih bi utegnili tekmovati vsi domači zvezdniki na čelu s Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem, Matejem Mohoričem in ostalimi.

"Traso smo si že ogledali, tako osnovno kot rezervno. Ogledali smo si jo s strokovno delegacijo evropske zveze, ki mora vse skupaj odobriti. Nad vsem skupaj so kar navdušeni. Imamo pa osnovni dogovor, da o trasi še ne bomo govorili," je dejal Vehovar, dobitnik olimpijskega srebra v kajakaškem slalomu na divjih vodah pred skoraj 30 leti v Atlanti.

"Lahko le povem, in prav je tako, da se tako velika dirka in prvenstvo začne v glavnem mestu," je malo podrobnosti o "lepi in zanimivi trasi", kot pravi, razkril Vehovar.

Na današnjem sestanku na MGTŠ oziroma z ministrom Matjažem Hanom ni bilo govora o dogajanju na zvezi v zadnjih šestih mesecih. Vse od začetka poletja je namreč vladalo nekakšno brezvladje z zgolj zakonitim zastopnikom, nekdanjim predsednikom Pavlom Marđonovićem.

"Ne, nobenega govora ni bilo o tem. Izrazili so zgolj zadovoljstvo, da se stvari postavljajo na pravo mesto. Vsem sodelujočim okoli EP smo vlili zaupanje, da bo dogodek tak, kot je treba. Tako evropski zvezi, ki je bila malce v strahu, kot tudi državi Sloveniji, saj je to tako velik in resen projekt, na katerega mora biti ponosna vsa Slovenija," je miril Vehovar.

Zanikal pa je trditev, da je kot novi predsednik nekje na sredini vstopil v tako velik projekt. "O projektu se je resda veliko govorilo, ampak ta praktično še ni bil potrjen, zato je včeraj prišla delegacija UEC, danes pa smo imeli na to temo tudi sestanek z ministrom Hanom."

Pavel Marđonović Foto: Filip Barbalić

Kot je dodal, je bilo v zadnjih mesecih vse v mrtvem teku. "Nihče se o tem z ministrstvom in evropsko zvezo ni pogovarjal, zdaj pa se je zadeva dokončno izkristalizirala, evropsko prvenstvo je dobilo neke normalne finančne temelje. Dejansko se bo zdaj delo uradno začelo," je temo o EP na domačih tleh sklenil Vehovar.

Presenetljivo postal predsednik KZS

Triinpetdesetletnik je pred slabima dvema tednoma presenetljivo postal predsednik kolesarske zveze, potem ko je tik pred zdajci vstopil v volilno bitko z nekdanjim prvim možem zveze Pavlom Marđonovićem.

Vehovar je prepričal tiste z volilnimi lističi v društvih, čeprav se ni nameraval podati v boj za predsednika ene po dosežkih najuspešnejših zvez v Sloveniji v zadnjih letih. "Obdobje zadnjih 14 dni je bilo pestro. Predstavljal sem si, da bo veliko stvari, ampak toliko, kot jih je bilo, zagotovo ne. V zadnjih dneh sem bil polno zaposlen z vsemi dogodki," je v pogovoru za STA priznal Vehovar.

Kot je dodal nekdanji vrhunski športnik, ni pričakoval, da se bo kljub dolgoletnemu delovanju v kolesarskih krogih sploh vključil v predsedniško bitko: "Niti nisem imel namena, ampak splet okoliščin je pripeljal do tega, da so me poklicali stari prijatelji s kolesarske zveze in me prosili, naj kandidiram vsega 24 ur pred skupščino."

V glasovanju 99 kolesarskih društev je Vehovar 31. januarja prejel 137 glasov (Marđonović 83), potem ko je zamenjal Ivana Šmona in prevzel njegov volilni program, za katerega je dejal "da je najboljši, ki ga je kdajkoli videl".

"Najbolj me je prepričala celovitost programa in sistema kolesarjenja v Sloveniji. Ni poanta v podrobnostih, temveč v samem sistemu, ki me navdaja z zaupanjem v to, da bomo celoten voz kolesarstva peljali naprej. V sistemu je dovolj znanja, izkušenj, dovolj dobrih ljudi, ki so pripravljeni delati, ter dovolj klubov, ki so generator kolesarstva v Sloveniji," se za prihodnost ne boji Vehovar.

Vseeno pa stanje v klubih ni tako rožnato, s čimer se novi prvi mož krovne zveze strinja. "V novomeški Adrii Mobil ne vem, kaj se je pravzaprav dogajalo. Dobiti sponzorja je resda mali čudež. Vendar Slovenija je športna država, tudi mi se pogovarjamo z morebitnimi novimi sponzorji za prihajajoče štiriletno obdobje in ni jih malo," je izpostavil.

"Sponzorji razumejo in prepoznavajo vrednost kolesarske zveze v slovenskem in mednarodnem prostoru. Dokazali bomo, da se da," je še prepričan Vehovar.

